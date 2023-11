UENP abre inscrições para seleção de fiscais para o Vestibular 2024

A Comissão de Processo Seletivo de Vestibular (CPSV) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) abriu as inscrições para seleção de fiscais para trabalhar no Vestibular UENP 2024. As funções são de Fiscal de Sala, Fiscal de Corredor, Auxiliar Operacional e Enfermeiro(a) para atuarem nos três campi da UENP (Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho). A remuneração varia de R$ 97,70 a R$ 250. As inscrições vão até 2 de dezembro (clique aqui).

O preenchimento do formulário não garante a participação, pois se trata de um cadastro de interesse para trabalhar no Vestibular. Os inscritos serão selecionados de acordo com a necessidade da CPSV/UENP. Os selecionados serão informados pela Comissão Local de cada campus do resultado da seleção e do local de atuação por e-mail. O deslocamento será de responsabilidade do selecionado e as atividades desempenhadas não geram vínculo empregatício com a UENP.

Nesta semana a UENP também divulgou o edital de resultado da análise das solicitações de isenção da taxa de inscrição do vestibular 2024. Os candidatos que não foram beneficiados com a isenção deverão imprimir o boleto e recolher a taxa no valor integral, na rede bancária autorizada. A taxa de inscrição é de R$ 156. Aqueles que realizarem o pagamento até o dia 30 de novembro terão desconto no valor da taxa, que ficará R$ 130.

Como incentivo e valorização dos cursos de formação de professor, a taxa de inscrição para os cursos de licenciatura será de R$ 50,00 para aqueles que efetuarem o pagamento até 30 de novembro e de R$ 60 para pagamento de 1º a 6 de dezembro.

O vestibular acontecerá no dia 21 de janeiro. A UENP dispõe atualmente de 27 cursos de graduação em várias áreas do conhecimento. Os cursos são oferecidos nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado, em turnos diurnos, vespertino e noturno.

