UENP 2024: inscrições para vestibular vão até 5 de dezembro

As inscrições para o Vestibular 2024 da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), estão abertas até o dia 5 de dezembro. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet. Neste ano, são ofertadas 1.042 vagas e a prova será realizada no dia 21 de janeiro do próximo ano.

continua após publicidade

A taxa de inscrição é de R$ 156,00. Ela poderá ser paga até o dia seguinte ao término das inscrições. Aqueles que realizarem o pagamento até o dia 30 de novembro, terão desconto no valor da taxa, que ficará R$ 130,00. Como incentivo e valorização dos cursos de formação de professor, a taxa de inscrição para os cursos de licenciatura será de R$ 50,00 para aqueles que efetuarem o pagamento até 30 de novembro e de R$ 60,00 para pagamento de 1º a 6 de dezembro.

As provas serão realizadas nas cidades onde estão situadas as unidades da universidade (Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Sanepar pode ter 2ª planta do mundo de hidrogênio renovável



O Vestibular UENP 2024 contará com Prova Objetiva e Prova de Redação. Na Prova Objetiva, os candidatos deverão responder 60 questões objetivas, sendo seis de cada área do conhecimento: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol); História; Geografia; Sociologia; Filosofia; Matemática; Física, Química e Biologia. Na Prova de Redação, os candidatos deverão realizar a produção escrita de um artigo de opinião.

As provas acontecem no dia 21 de janeiro, com início às 13h30, e duração de até cinco horas. Os pontos de acesso de cada local de prova serão fechados, impreterivelmente, às 13h20.

continua após publicidade

Vagas:

O campus de Bandeirantes oferta os cursos de Agronomia (40), Ciência da Computação (20), Ciências Biológicas – licenciatura (30), Computação (20), Enfermagem (22) e Medicina Veterinária (40).

Em Cornélio Procópio, a UENP abre vagas para os cursos de Administração (80), Ciências Biológicas (20), Ciências Contábeis (80), Ciências Econômicas (20), Geografia (20), Letras - Português/Inglês (28), Matemática (24) e Pedagogia (40).

continua após publicidade

No Campus de Jacarezinho, os cursos são de Ciências Biológicas (32), Direito (45 matutino; 45 noturno), Educação Física - licenciatura e bacharelado (36), Filosofia (45), Fisioterapia (35), História (32 vespertino; 32 noturno), Letras - Português/Espanhol (32), Letras - Português/Inglês (32), Matemática (40), Odontologia (36) e Pedagogia (40 vespertino; 40 noturno).

No Vestibular da UENP, o candidato também tem a possibilidade de se inscrever para uma segunda opção de curso. O candidato pode concorrer à lista de espera de segunda opção para vagas remanescentes, não preenchidas, que começa a ser convocada quando as listas de chamada de primeira opção são esgotadas.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Cotas:

A UENP reserva 45% das vagas do vestibular para alunos cotistas, sendo 20% delas para candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas (cotas sociais), 20% para autodeclarados negros e que também tenham cursado todo o ensino médio em escola pública (cotas sociorraciais) e 5% para pessoa com deficiência (cotas PcD).

Siga o TNOnline no Google News