UEM, UEL e UENP ofertam vagas; salários vão de R$ 1,5 mil a R$ 4,8 mil

As universidades estaduais de Maringá (UEM), de Londrina (UEL) e do Norte do Paraná (UENP) estão com inscrições abertas para concurso público e testes seletivos. São 17 vagas para concurso público da UEM e 27 possibilidades de contratação temporária nas outras duas instituições.

A Universidade Estadual de Maringá está com inscrições abertas para contratação de 17 agentes universitários de execução, por meio de concurso público. O prazo de inscrições iniciou nesta sexta-feira (11) e segue até 11 de setembro. São ofertadas 14 vagas para ampla concorrência, uma vaga para pessoa com deficiência e duas para afrodescendente. A exigência para o cargo é ensino médio completo e a remuneração é de R$ 4.866,34, incluindo o valor de auxílio-alimentação.

O valor da taxa é de R$ 169,00, e o pedido de isenção deve ser feito entre 11 e 14 de agosto. Os critérios para a dispensa do pagamento constam no edital. A prova de conhecimentos será em 29 de outubro.

Na Universidade Estadual de Londrina será realizado o Processo Seletivo Simplificado (PSS) é para contratação temporária de um agente universitário de nível médio, na função de Técnico Administrativo. O prazo de inscrições está aberto e segue até as 18h de 4 de setembro. O valor da taxa é de R$ 70,00 e a prova ocorrerá no dia 29 de outubro.

A exigência para o cargo é ensino médio completo e a remuneração é de R$ 4.231,60. A contratação terá prazo máximo de um ano, podendo ser prorrogada, atendendo ao interesse e à conveniência da Administração, desde que não ultrapasse 24 meses.

A Universidade Estadual do Norte do Paraná está com inscrições abertas para contratar 14 agentes universitários, sendo oito de nível superior e seis de nível médio, na função de Técnico Administrativo. A contratação temporária será por meio de Teste Seletivo. O prazo de inscrições segue até 22 de agosto. O valor da taxa é de R$ 100,00 para vagas de ensino médio e R$ 150,00 para vagas com exigência de ensino superior. A seleção ocorrerá por análise de currículo e os critérios constam no edital.

Para profissionais de ensino superior, são ofertadas vagas para Analista de Informática, Arquivologista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Bibliotecário, Fisioterapeuta e Farmacêutico. Para nível médio, há vagas de técnico de Segurança do Trabalho, Técnico Administrativo e Técnico em Radiologia.

A exigência varia de acordo com o cargo e escolarização. A remuneração varia entre R$ 1.521,10 e R$ 3.574,57. A contratação em Regime Especial terá prazo máximo de um ano, podendo ser prorrogada, atendendo ao interesse e à conveniência da Administração, desde que não ultrapasse 24 meses.

Além dos agentes universitários, a UENP está com inscrições abertas para contratação temporária de docentes. As inscrições seguem até 22 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 150,00 e a data limite para a solicitação da isenção é 16 de agosto. São 12 vagas distribuídas em três campus. Em Cornélio Procópio há uma vaga na área de Matemática e em Jacarezinho são seis vagas distribuídas nas áreas de Educação, Odontologia e Letras. Já em Bandeirantes são cinco vagas para Medicina Veterinária, Educação, Enfermagem e Ciências Biológicas.

