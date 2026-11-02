Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TEMPORAIS

UEM suspende aulas no câmpus sede nesta terça-feira após decreto de calamidade em Maringá

Decisão da reitoria afeta todos os turnos; pacientes do Ambulatório de Especialidades do HUM precisarão reagendar atendimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

UEM suspende aulas no câmpus sede nesta terça-feira após decreto de calamidade em Maringá
Autor Foto: Reprodução/UEM

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) suspendeu as atividades letivas de todos os períodos no câmpus sede nesta terça-feira (3), em decorrência do decreto de calamidade pública emitido no município após os fortes temporais. Apesar da paralisação das aulas, o Gabinete da Reitora confirmou que os trabalhos administrativos, congressos e eventos programados para a data estão mantidos, desde que haja condições estruturais para a realização com o suporte da Prefeitura do Câmpus (PCU). O fornecimento de almoço no Restaurante Universitário (RU) também operará normalmente. A medida emergencial encontra respaldo no estatuto da instituição, que permite atos executivos excepcionais.

-LEIA MAIS: Ciclone extratropical se forma nesta terça e traz alerta de tempestades para o Paraná e mais sete estados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na área da saúde, a universidade informou que o Ambulatório Médico de Especialidades do Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM) não tem condições de abrir nesta terça-feira. Os pacientes que possuíam consultas agendadas deverão entrar em contato posteriormente para efetuar o reagendamento. A orientação para casos de emergência é buscar atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede municipal. O funcionamento das demais alas e instalações do HUM não foi afetado e segue o cronograma habitual.

Equipes da Prefeitura do Câmpus trabalham de forma contínua para reparar os danos e restabelecer a normalidade acadêmica o mais rápido possível. Em comunicado oficial, o Gabinete da Reitoria prestou solidariedade a todos os moradores afetados pelos eventos climáticos severos na cidade e na região. A instituição também anunciou a criação de uma comissão de prevenção voltada a minimizar os efeitos do fenômeno climático super El Niño nas estruturas da universidade. Novas atualizações sobre o retorno das aulas serão divulgadas nos canais oficiais da UEM.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
calamidade pública EDUCAÇÃO Eventos Climatológicos gestão de crises hospital universitário maringa segurança UEM
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV