UEM suspende aulas no câmpus sede nesta terça-feira após decreto de calamidade em Maringá

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) suspendeu as atividades letivas de todos os períodos no câmpus sede nesta terça-feira (3), em decorrência do decreto de calamidade pública emitido no município após os fortes temporais. Apesar da paralisação das aulas, o Gabinete da Reitora confirmou que os trabalhos administrativos, congressos e eventos programados para a data estão mantidos, desde que haja condições estruturais para a realização com o suporte da Prefeitura do Câmpus (PCU). O fornecimento de almoço no Restaurante Universitário (RU) também operará normalmente. A medida emergencial encontra respaldo no estatuto da instituição, que permite atos executivos excepcionais.

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Na área da saúde, a universidade informou que o Ambulatório Médico de Especialidades do Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM) não tem condições de abrir nesta terça-feira. Os pacientes que possuíam consultas agendadas deverão entrar em contato posteriormente para efetuar o reagendamento. A orientação para casos de emergência é buscar atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede municipal. O funcionamento das demais alas e instalações do HUM não foi afetado e segue o cronograma habitual.

Equipes da Prefeitura do Câmpus trabalham de forma contínua para reparar os danos e restabelecer a normalidade acadêmica o mais rápido possível. Em comunicado oficial, o Gabinete da Reitoria prestou solidariedade a todos os moradores afetados pelos eventos climáticos severos na cidade e na região. A instituição também anunciou a criação de uma comissão de prevenção voltada a minimizar os efeitos do fenômeno climático super El Niño nas estruturas da universidade. Novas atualizações sobre o retorno das aulas serão divulgadas nos canais oficiais da UEM.