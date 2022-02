UEM oferece vagas pela primeira vez pelo sistema SISU

Da Redação

O Ministério da Educação (MEC) antecipou a divulgação dos resultados finais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 e já liberou o resultado. A partir do desempenho no Enem, o interessado em alguma vaga na Universidade Estadual de Maringá (UEM) buscará acesso ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

As inscrições para o SiSU poderão ser feitas na semana que vem, de 15 a 18 de fevereiro. Com 622 vagas, para ampla concorrência, em 78 cursos.

Clique aqui para ver as vagas ofertadas.

Esta é a primeira vez que a UEM oferece oportunidade de ingresso em graduações presenciais por meio do processo. As matrículas dos futuros aprovados em primeira chamada do SiSU na UEM ocorrerão após às 14h de 24 de fevereiro e irão até 8 de março, de acordo com determinação de portaria da Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA).

Para cada curso será disponibilizado pelo menos 10% de vagas totais ao SiSU, as quais serão descontadas do sistema universal. Ou seja, as vagas das ações afirmativas permanecerão com os percentuais atuais. Por exemplo, a graduação em Agronomia do campus de Maringá disponibiliza 100 vagas, as quais, a partir do ano letivo de 2022, serão distribuídas da seguinte maneira: 70 para o vestibular (estas se dividem em: 34 universais, 20 para cotistas sociais e 16 para cotistas negros); 20 para o Processo de Avaliação Seriada (PAS); e 10 para o SiSU.

A UEM é parte do desenvolvimento paranaense, tanto socioeconomicamente quanto nas áreas de saúde, agronegócio, cultura, ciência, tecnologia, inovação e outras. É uma das melhores universidades do Brasil e da América Latina.

Universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva, a UEM tem forte tradição em ensino, pesquisa e extensão, além de manter parcerias público-privadas e convênios com universidades estrangeiras em todos os continentes.