UEM mantém processo seletivo para docentes e suspende aulas

Da Redação

Universidade Estadual de Maringá sediará o Health Business Summit (HBS) - Maringá, 18/06/2021 - Foto: UEM

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) informa que segue normalmente em vigor o processo seletivo docente referente ao edital 020/2022-PRH (diversas áreas). As atividades letivas presenciais desta segunda-feira (25) foram suspensas no campus sede de Maringá em função dos danos causados pelo temporal do fim de semana.

continua após publicidade .

Conforme a Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários (PRH), ficam mantidos o cronograma da prova didática e a operacionalização específica para cada área de conhecimento, anteriormente divulgados na página do processo.

Os candidatos serão submetidos a uma prova didática entre esta segunda-feira (25) e sexta-feira (29) e posterior avaliação de títulos e currículos. Os resultados finais serão divulgados em 26 de maio.

continua após publicidade .

O levantamento da Prefeitura do Câmpus Universitário (PCU) aponta que dezenas de árvores e alguns postes de eletricidade caíram, interrompendo as vias e atingindo os telhados de vários blocos didáticos. A PCU, equipe de profissionais terceirizados e voluntários da comunidade acadêmica estão fazendo mutirão de limpeza hoje (25), e desde o fim de semana a PCU faz reparos.

Agência Estadual de Notícias.