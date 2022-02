UEM lança site internacional em inglês, espanhol e português

Da Redação

O catálogo traz informações sobre os 56 programas de pós-graduação da UEM

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) colocou no ar o site internacional da instituição. O objetivo é ampliar a internacionalização, uma ação considerada estratégica pela UEM, que vem se firmando como uma das melhores universidades do país. A cerimônia de lançamento do site internacional da universidade (www.uem.br/international) foi no campus de Maringá, com a presença de gestores de vários setores da universidade e transmissão ao vivo do evento pela UEM TV.

continua após publicidade .

No novo site estarão disponíveis conteúdos em inglês, espanhol e português. De acordo com Julio César Damasceno, reitor da UEM, a iniciativa se alinha à política institucional de internacionalização e à política linguística institucional da universidade e atende uma demanda global por informações. “Nossa sociedade se intensificará cada vez mais em integração e dependência de todos os cantos do nosso planeta”, disse.

A iniciativa foi proposta pela Comissão para Gestão de Conteúdo da Página da UEM, instituída pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PLD), e foi elaborada em parceria da Coordenadoria de Promoções e Relações Públicas (CPR) da Assessoria de Comunicação Social (ASC) com o ECI, o DLM, o ILG e o Laboratório de Internacionalização (IntLab). A hospedagem é fornecida pelo Núcleo de Processamento de Dados (NPD) e o site foi validado previamente pelo Comitê de Tecnologia da Informação (Coti).

continua após publicidade .

Por meio de dois projetos de extensão do Departamento de Letras Modernas (DLM) da UEM, o conteúdo original em português do site pôde ser traduzido, revisado e publicado em inglês e espanhol. As equipes contam com integrantes do DLM, do Instituto de Línguas (ILG) e das graduações em Letras (licenciatura e bacharelado em Tradução em Inglês) e em Secretariado Executivo Trilíngue, tendo como coordenadoras as professoras Aline Cantarotti (inglês) e Viviane Cristina Poletto Lugli (espanhol). As notícias da UEM serão traduzidas aos idiomas, de modo a ganhar alcance global. Também está em desenvolvimento um glossário.

O lançamento contou com a presença do vice-reitor, Ricardo Dias Silva, vice-reitor, do vice-prefeito de Maringá, Edson Ribeiro Scabora, do secretário municipal de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, Marcos Cordiolli, do pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Luiz Fernando Cótica, , do assessor do Escritório de Cooperação Internacional (ECI) da UEM, Renato Leão e do chefe da Divisão de Regulação e Avaliação da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Mário Candido de Athayde Junior.

Marcio Cassandre, coordenador do ECI, define o site como o cartão de visitas para as trocas internacionais. “A intensificação da internacionalização da UEM demanda uma melhor comunicação com as pessoas de outros países que buscam informações sobre a nossa universidade. O site traz visibilidade e proximidade com futuros estudantes, pesquisadores e instituições, mas também cumpre com o previsto no nosso planejamento estratégico de melhoria na comunicação interna e externa da internacionalização em termos de intensificação e aprendizagem das trocas remotas”, disse.

continua após publicidade .

CONTEÚDO

Estruturalmente, o conteúdo do site internacional é dividido em seis macrotemas, disponibilizados no menu superior: Campus, Ensino, Pesquisa, Extensão, Saúde e Institucional. Elementos que se destacam nessas seções são o vídeo institucional, o desempenho da universidade nos mais importantes rankings mundiais, a descrição da infraestrutura e dos cursos de graduação e pós-graduação, e o resumo da UEM por meio de números relevantes.

Na cerimônia, apresentaram o site à plateia os professores Fabiano Burgo, responsável pelo setor de Acordos Internacionais do ECI, e Luciana Cabrini Simões Calvo, responsável pela área de Internacionalização em Casa do ECI. “O site internacional dá visibilidade à UEM e mostra sua relevância no cenário internacional. Também promove e facilita a formação de parcerias entre a UEM e universidades internacionais”, afirmou Luciana Cabrini.

continua após publicidade .

Dentre as diretrizes de desenvolvimento do website, Burgo destacou a facilidade para editar conteúdos simultaneamente por diversas pessoas (tais como coordenadores de cursos de graduação) e “a escalabilidade, ou seja, a capacidade de manipular uma porção crescente de informação, estando preparado para crescer tanto em conteúdo como em estrutura”.

O site também tem preocupação com a responsividade, ou seja, permite ao internauta navegar facilmente e com visual agradável, independentemente do dispositivo em uso, por exemplo celular, tablet ou computador. Segundo André Scarate, assessor de divulgação institucional da UEM, o site é dinâmico e será sempre revisado e atualizado. “Nossos focos foram o conteúdo institucional, a apresentação da informação e o processo para manutenção do site. Visamos potencializar em escala global nossa reputação acadêmica e estrutura de Ensino, Pesquisa e Extensão”, explicou Scarate, que aproveitou para agradecer aos envolvidos no projeto, que investiram tempo e conhecimento.

PÓS-GRADUAÇÃO

Também na solenidade, houve o lançamento do Catálogo dos Programas de Pós-Graduação da UEM. A universidade tem 56 Programas de Pós-Graduação, que contribuem para grande parcela da produção científica da UEM. São 85 cursos stricto sensu: 44 de mestrado acadêmico, 12 de mestrado profissional e 29 de doutorado acadêmico.

“Nosso site internacional e nosso Catálogo dos Programas de Pós-Graduação são duas ferramentas importantíssimas para que a universidade mostre para a comunidade externa aquilo que ela produz e sua vontade de avançar na inserção internacional”, destacou o vice-reitor Ricardo Dias Silva. Para o professor, o site é mais um atrativo para que professores, estudantes e pesquisadores de outros países conheçam a UEM e busquem se vincular a ela.