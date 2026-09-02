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GRADUAÇÃO

UEM lança graduação voltada para Inteligência Artificial em Maringá

Nova graduação presencial em turno integral será ofertada no campus sede e busca atender à demanda do mercado por soluções tecnológicas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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UEM lança graduação voltada para Inteligência Artificial em Maringá
Autor Universidade Estadual de Maringá (UEM) - Foto: Reprodução/UEM

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) ofertará, a partir de 2027, o novo curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação – Inteligência Artificial em seu campus sede, em Maringá. A formação será presencial, com duração em turno integral, e busca atender às crescentes demandas do mercado de trabalho por automação e tecnologias inteligentes. As inscrições para os processos seletivos da instituição já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 23 de setembro de 2026.

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A proposta pedagógica da nova graduação combina a estrutura tradicional das engenharias com uma sólida base em computação e foco no desenvolvimento e na aplicação de Inteligência Artificial (IA). O objetivo é preparar profissionais aptos a criar e gerenciar sistemas automatizados para atuação em indústrias, empresas e diversos segmentos da economia que utilizam tecnologias avançadas.

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A criação do curso amplia as opções de formação gratuita na área de tecnologia ofertadas pela universidade pública. Os candidatos interessados em ingressar na graduação devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, acessando a página oficial do Vestibular da UEM (vestibular.uem.br) dentro do prazo estipulado pela comissão organizadora.

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automação Cursos de Tecnologia Engenharia de Controle e Automação inteligência artificial Universidade Estadual de Maringá Vestibular UEM
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