UEM exonera professor suspeito de abusar sexualmente de duas alunas

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) exonerou um professor do curso de Enfermagem por suspeita de abuso sexual contra duas estudantes da instituição. Ele trabalhava ainda como enfermeiro no Hospital Universitário (HU), onde também foi afastado.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado e cabe recurso. Com isso, ele deixa de receber salários do Estado. A defesa do professor informou que irá recorrer da decisão.

A UEM informou que a conduta do professor passou a ser investigada em um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) depois que duas alunas fizeram denúncias em fevereiro deste ano.

O professor de enfermagem tem 43 anos. O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) foi o responsável pelas investigações e apontou outras suspeitas de abuso, incluindo de uma menor de 16 anos. O suspeito nega as acusações.

