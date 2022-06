UEM emite nota oficial sobre acidente em obra no campus de Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A UEM acompanha os estados de saúde das pessoas e está à disposição

Na manhã deste sábado (25) houve um acidente na obra do Bloco Q-07, no campus sede da Universidade Estadual de Maringá, nas proximidades da esquina da Avenida Colombo com a Rua Ardinal Ribas, em Maringá. A universidade lamenta profundamente o ocorrido. Houve cinco vítimas, nenhuma fatal, que foram prontamente atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade .

Elas estão conscientes, estáveis e foram encaminhadas para o Hospital Samaritano. A UEM acompanha os estados de saúde das pessoas e está à disposição. Segundo as primeiras informações recebidas pela Administração Central, no momento da concretagem da última laje, ainda vazia, as escoras não aguentaram e o conjunto de caixaria e ferragem ruíram. O Bloco Q-07 é local das futuras instalações da Caixa Econômica Federal e da Diretoria de Material e Patrimônio da universidade.

Agência Estadual de Notícias.