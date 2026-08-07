UEM divulga resultado do vestibular de inverno 2026

Provas foram aplicadas em Maringá e outras dez cidades do Estado para um total de 10,7 mil candidatos

A Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) publicou nesta sexta-feira (7) a lista de aprovados no Vestibular de Inverno 2026. O resultado oficial, assim como o desempenho dos candidatos, está disponível no site do Vestibular e no app Vestibular UEM. Ao todo, foram 1.114 aprovados para mais de 70 cursos de graduação da instituição.

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As provas foram aplicadas para 10,7 mil candidatos, no dia 12 de julho, em Maringá e outras dez cidades. O índice geral de abstenção foi de 9,64%, totalizando 1.141 ausentes. Os estudantes responderam a 50 questões objetivas, distribuídas em áreas do conhecimento, e uma redação do gênero resposta argumentativa sobre a redução da maioridade penal no Brasil. O gabarito definitivo já está disponível no site, assim como a nota e a imagem da redação.

Com 4.328 inscritos, somando 618,24 candidatos por vaga no sistema universal, Medicina foi o curso mais procurado como primeira escolha dos vestibulandos. Entre as opções mais concorridas, também destacaram-se Odontologia, com 60,85 candidatos por vaga (universal) e 80 candidatos por vaga (cotas sociais). Em seguida, estão os cursos de Biomedicina, com concorrência 54,57 (universal) e 79 (cotas sociais); Engenharia de Software e Direito.

PRIMEIROS LUGARES - O primeiro lugar geral foi de Augusto Oba Kuniyoshi no curso de Medicina, com 338,6 pontos. Os outros nove melhores classificados também foram aprovados em Medicina, sendo três deles pelo sistema de cotas sociais. O mais novo aprovado no concurso passou em Matemática e tem apenas 14 anos. O aprovado mais experiente tem 77 anos e também foi aprovado em Matemática.

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MATRÍCULAS E LISTA DE ESPERA - Os aprovados no Vestibular de Inverno 2026 deverão efetuar matrícula apenas após a divulgação dos resultados do Vestibular de Verão e do PAS. As datas para manifestação de interesse na lista de espera serão divulgadas posteriormente.

Mais orientações sobre as matrículas podem ser obtidas no site da Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA). Demais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site do Vestibular ou no App Vestibular UEM. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CVU/UEM pelo WhatsApp (44) 3011-5705 ou pelo e-mail vestibular@uem.br.

ACOLHIMENTO - Estudantes do 5º ano de Psicologia ofertam um grupo para escuta e acolhimento de vestibulandos e recém-aprovados no vestibular. A atividade faz parte do Estágio Básico em Psicologia do Trabalho, sob orientação do professor Robert dos Passos Santos. Os primeiros encontros foram com participantes do Cursinho da UEM e, agora, serão ampliados para a comunidade externa, com o total de 40 vagas, 20 por grupo.

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A cada encontro serão promovidos diálogos sobre o cuidado frente ao sofrimento e incertezas do período de estudos. Além disso, serão abordados os desafios e as expectativas no início da vida acadêmica, as profissões e as condições atuais do mercado de trabalho. O grupo 1 se reúne às segundas-feiras, das 14h30 às 15h30, e o grupo 2 às terças, das 18h às 19h, no bloco B-33. Os interessados podem se inscrever até 15 de agosto por WhatsApp: (44) 9837-3783. É necessário enviar nome completo, idade e o grupo em que deseja participar.