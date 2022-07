UEM divulga resultado da segunda chamada para vagas remanescentes

Da Redação

Os candidatos selecionados terão até esta quinta-feira (14) para fazer a solicitação de matrícula via internet

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) publicou nesta quarta-feira (13), por meio da Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA), o edital com o resultado da segunda chamada do Processo de Aproveitamento de Vagas Remanescentes.

Nesta chamada são contemplados os candidatos que participaram de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir do ano de 2009, com a condição de não terem obtido nota zero na redação e em nenhuma prova específica.

Em 29 de junho a UEM publicou uma tabela indicativa das vagas destinadas a esta etapa de Aproveitamento de Vagas Remanescentes para que os candidatos pudessem fazer sua solicitação de vaga.

Os candidatos selecionados terão até esta quinta-feira (14) para fazer a solicitação de matrícula via internet, pelo site www.daa.uem.br. Feito isso é necessário enviar a documentação exigida até, no máximo, sexta-feira (15). As vagas são para o ano letivo de 2022, que terá início no dia 18 de julho.

