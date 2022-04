Uem divulga primeira chamada de lista de espera do Sisu

Da Redação

Campus sede da UEM, em Maringá

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgou, nesta sexta-feira (11), a primeira chamada dos aprovados na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). A lista está disponível para consulta no site da Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA). O processo de solicitação de matrícula será somente pela internet e tem início às 14h de quarta-feira (16), em link a ser disponibilizado pela instituição. O prazo segue até 21 de março, com horário de encerramento às 23h59. A documentação exigida deve ser enviada por meio do “Menu de Matrícula” até 22 de março.

Para os inscritos em 2ª chamada, a solicitação de matrícula precisa ser realizada de 30 de março (a partir das 14h) a 4 de abril, também online, com data limite de 5 de abril para enviar os documentos.

Os inscritos em 3ª chamada deverão requisitar a matrícula a partir das 14h de 11 de abril até o final de 13 de abril. A documentação terá que ser encaminhada até o dia 14.

Os documentos necessários para matrícula devem ser digitalizados, de preferência em arquivo PDF. São exigidos Certidão de Nascimento ou Casamento; Identidade (RG); e Histórico Escolar do Ensino Médio com Certificado de Conclusão.

A Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA), responsável pelas matrículas, comunica que, para a retirada da carteirinha de identificação e/ou passe de estudante é obrigatório apresentar documento com foto.

PRIMEIRA VEZ

Esta foi a primeira vez que a UEM aderiu ao SiSU como forma de ingresso em todos os cursos de graduação oferecidos pela universidade. Ao todo, foram 5.182 pessoas inscritas, de 23 estados do Brasil mais o Distrito Federal. Os candidatos concorreram a 622 vagas em 78 cursos de graduação presenciais. A divulgação do resultado da chamada regular ocorreu em 22 de fevereiro no site do SiSU.

Os cinco cursos da UEM com mais inscrições foram Psicologia (591 inscrições), Medicina (304), Ciências Contábeis noturno Câmpus de Maringá (300), Ciência da Computação (283) e Zootecnia (213). Os mais concorridos foram Medicina (76 pessoas para cada vaga), Psicologia (73,8/vaga), Ciência da Computação (56,6/vaga), Comunicação e Multimeios (45/vaga) e Medicina Veterinária (40,2/vaga).

Embora a UEM tenha recebido 5.182 inscritos pelo SiSU, houve um total de 6.751 inscrições, já que cada candidato tinha a opção de inscrever-se em até dois cursos, de acordo com sua própria ordem de prioridade.

INFORMAÇÕES

O candidato inscrito na lista de espera pode obter mais informações na página eletrônica da DAA, setor pertencente à Pró-Reitoria de Ensino.