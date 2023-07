UEM divulga locais de prova e a concorrência do Vestibular de Inverno

A Comissão do Vestibular Unificado (CVU) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) comunica que nesta quinta-feira (27) estarão disponíveis para consulta os locais de prova dos candidatos que tiveram a inscrição homologada para o Vestibular de Inverno 2023 da UEM e a concorrência dos cursos.

A consulta é feita de maneira individual no Menu do Candidato, tanto pelo aplicativo App Vestibular UEM ou por meio deste site, fazendo login com o número de inscrição e a senha que o próprio candidato criou no momento da inscrição.

O vestibular teve 12.332 inscritos e, mais uma vez, Medicina será o curso mais concorrido, com 5.066 inscrições, 41% do total. Outros cursos que tiveram grande número de inscritos foram Ciência da Computação, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo e Direito Matutino.

As médias das inscrições dentro dos enquadramentos do edital foram: universal – 843,33 candidatos por vaga; classe social – 212,25; classe social negro – 47,5; candidato negro – 168; e candidato PcD - 69.

Veja mais informações sobre a concorrência de todos os cursos:

