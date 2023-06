UEM abrirá concurso público com 130 vagas; saiba mais

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) deve abrir, neste próximo semestre, um concurso público para agentes universitários e docentes. Para a Carreira do Magistério do Ensino Superior do Paraná (IES) serão ofertadas aproximadamente 130 vagas, com salário inicial de R$ 13.749,00 para o título de doutor.

O processo de seleção para professores terá provas escrita, didática e avaliação de títulos e currículo. E, ainda, poderá ter prova prática e/ou projeto de pesquisa, dependendo da área.

A previsão é de que o Edital para este concurso público seja publicado até o mês de agosto e as vagas serão destinadas para todos os Centros de Ensino da UEM (CCA, CCB, CCE, CCH, CCS, CSA e CTC).

Para agentes universitários, a UEM também prevê concurso público para técnico-administrativo (ensino médio), com remuneração de R$ 1.731,00. Serão ofertadas 17 vagas. O edital do concurso, contendo as datas e prazos será publicado nos próximos meses.

As informações do concurso serão disponibilizadas no endereço, clicando aqui.

