UEM abre mais de 60 vagas para professores em concursos públicos; veja

A Universidade Estadual de Maringá (UEM), no Norte do Paraná, está com dois concursos públicos abertos para a contratação de 62 professores.

As vagas são para profissionais do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e do Centro de Ciências da Saúde.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (16) e podem ser feitas pelo site da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da instituição até 14 de novembro.

Conforme o edital, os salários variam de R$ 9.645,61 a R$ 14.545,11, em regime de tempo integral.

Serão reservadas 5% das vagas para Pessoa Com Deficiência (PCD). Para candidatos afrodescendentes, há a reserva de 10% das vagas autorizadas.

Para os biomédicos, são 4 vagas nas áreas de Bioquímica Clínica, Imunologia Clínica, Microbiologia de Alimentos e Prática Clínico e Virologia Clínica. Os certames incluem vagas em diversas outras áreas do conhecimento.

