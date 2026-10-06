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INSCRIÇÕES

UEM abre inscrições para fiscais do PAS 2026 com remuneração

Oportunidade é voltada para servidores ativos, aposentados e alunos de graduação ou pós-graduação da universidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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UEM abre inscrições para fiscais do PAS 2026 com remuneração
Autor Os selecionados receberão a gratificação financeira exclusivamente por meio de chave Pix atrelada ao CPF - Foto: Divulgação UEM

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) abriu nesta segunda-feira, 5, as inscrições para quem deseja trabalhar como fiscal no Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2026. Organizada pela Comissão do Vestibular Unificado (CVU), a seleção prevê uma remuneração bruta de R$ 188 para as funções de fiscal de sala, corredor e biometria. Os interessados têm até a próxima sexta-feira, 9 de outubro, para realizar o cadastro exclusivamente pelo site oficial da comissão, antecedendo a aplicação das provas marcada para 1º de novembro.

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O processo seletivo é voltado para servidores ativos da universidade com ensino médio completo, servidores aposentados e estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação da UEM. No ato da inscrição, os acadêmicos devem informar o Registro Acadêmico, CPF e número do PIS/Pasep ou NIT, enquanto os servidores precisam fornecer a matrícula funcional. Há restrições para trabalhadores que estejam afastados por licença médica, licença-maternidade, licença sem vencimentos ou pós-graduação nas datas de preparação e aplicação do exame.

Os selecionados receberão a gratificação financeira exclusivamente por meio de chave Pix atrelada ao CPF do próprio cadastrado. Sobre o valor bruto incidirão descontos obrigatórios de 11% para o INSS e 2% de ISS, cabendo ao prestador declarar a quantia no Imposto de Renda caso atinja os critérios da Receita Federal. Como alternativa ao pagamento financeiro, a Resolução nº 265/2023-CAD permite que os servidores ativos substituam o valor em dinheiro por dois dias de licença remunerada por dia trabalhado, desde que obtenham autorização prévia da chefia imediata.

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A validação do cadastro dependerá do cruzamento das informações com a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, no caso dos servidores, ou com a Diretoria de Assuntos Acadêmicos, para os estudantes. Já os servidores aposentados da instituição devem solicitar a liberação de acesso ao sistema pelo e-mail gerencial-cvu@uem.br informando o nome completo dentro do prazo de inscrição. O PAS é uma das principais formas de ingresso na UEM e avalia o desempenho dos estudantes de forma progressiva ao longo dos três anos do ensino médio.

Para realizar a inscrição e conferir o edital completo, acesse o portal da Comissão do Vestibular Unificado da UEM.

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