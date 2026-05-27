UEL terá escritório de extensão em Assaí para ampliar ações junto à comunidade

A Universidade Estadual de Londrina inaugura, em 8 de junho, o Escritório de Extensão da UEL, em Assaí, no Norte do Paraná. A iniciativa faz parte da política de interiorização das ações universitárias, aproximando a universidade pública da comunidade local e fortalecendo iniciativas de desenvolvimento regional.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, acompanhado do secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona; do prefeito de Assaí, Tuti Bomtempo; do secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Igor Lima Freire de Oliveira; e do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



“A UEL é uma das melhores universidades da América do Sul, e agora está abrindo um polo na cidade de Assaí, que já foi eleita uma das cidades mais inteligentes do mundo”, ressaltou o governador. “Essa expansão vai incentivar ainda mais a inovação na cidade e em toda a região Norte, além de oferecer novas oportunidades para nossos jovens”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Extensão e ensino

parceria da universidade com o município de Assaí prevê o desenvolvimento de projetos de extensão universitária, atividades de ensino complementar, ações de impacto social, cursos, capacitações e eventos voltados à população. Entre as ações já previstas está a consolidação do Cursinho Pré-Vestibular da UEL em Assaí, ampliando oportunidades de acesso ao ensino superior.

“A UEL é uma grande referência acadêmica, mas era a única entre as sete universidades estaduais que ainda não contava com polos ou campus em outras cidades, além de Londrina”, salientou o secretário Aldo Bona. “A abertura desse escritório em Assaí é o primeiro passo para que, em um futuro muito próximo, possamos também ofertar cursos de graduação da UEL na cidade”.

O Escritório de Extensão funcionará como um espaço permanente de articulação entre universidade e comunidade, permitindo que diferentes cursos da UEL desenvolvam atividades diretamente no município. O plano inicial inclui a participação de áreas como Odontologia, Administração e Educação Física. Outra proposta é a realização do “Calçadão da Extensão em Assaí”, ação que deve reunir serviços, orientações e atividades acadêmicas abertas à população, ampliando o alcance social das iniciativas universitárias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Prefeitura de Assaí fornecerá o apoio estrutural e logístico, incluindo disponibilização de espaço físico, transporte, suporte administrativo e infraestrutura necessária para os atendimentos e atividades. “O polo da UEL em Assaí é um presente para a cidade, que vai transformar toda a nossa região e oferecer novas oportunidades de conhecimento e serviços, principalmente para os jovens”, disse o prefeito Tuti Bomtempo.

COMUNIDADE INTELIGENTE – Assaí foi o primeiro município da América Latina a receber a certificação de Comunidade Inteligente concedida pelo Fórum Global de Comunidades Inteligentes (ICF). Com menos de 15 mil habitantes, a cidade já tinha sido listada por dois anos consecutivos entre as sete comunidades mais inteligentes do mundo (Top 7) pelo ICF. A certificação consolida o modelo de gestão adotado pelo município, voltado ao desenvolvimento sustentável com foco em cidades de pequeno porte.