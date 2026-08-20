UEL soma 18,3 mil candidatos no Vestibular 2027, maior número em quatro anos

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) registrou 18.323 candidatos inscritos para o Vestibular 2027, número que representa um aumento de cerca de 6% em relação à edição anterior e supera a média dos últimos quatro concursos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (20) pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops). Ao todo, a instituição oferece 2.012 vagas gratuitas distribuídas em 53 cursos de graduação.

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O crescimento de mais de mil inscrições em comparação a 2026, quando houve 17.296 cadastros, é atribuído pela coordenação da Cops a um intenso trabalho de divulgação presencial e institucional. Nas semanas que antecederam o fechamento do sistema, equipes de professores e estudantes da universidade promoveram panfletagens, aulões e visitas a colégios. Outro fator determinante foi a prorrogação do prazo final de inscrições, que passou do dia 10 para 17 de agosto. A medida atendeu a um pedido do Movimento Negro de Londrina para tentar impulsionar a adesão de candidatos cotistas negros, que neste ano precisaram enviar documentação audiovisual e ficha de autodeclaração logo no ato da inscrição.

O balanço da Cops aponta que o número de inscritos oriundos de escolas públicas teve um salto expressivo, passando de 4.862 no ano passado para 5.999 nesta edição. Além disso, foram registrados 1.088 candidatos autodeclarados negros disputando vagas pelas cotas raciais e 321 pessoas com deficiência (PCD). Pelas regras do certame, a universidade destina 10% de suas vagas a estudantes de instituições públicas, 10% para candidatos negros de escolas públicas, 5% para negros de forma irrestrita e 5% para pessoas com deficiência.

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A disputa pelas vagas mantém um padrão histórico em relação às graduações mais procuradas. Medicina lidera de forma isolada com 5.277 candidatos. Na sequência da concorrência, aparecem Psicologia, com 1.055 inscritos, Direito Matutino, com 921, Direito Noturno, com 726, Medicina Veterinária, com 721, e Odontologia, com 611 concorrentes.

A maratona de avaliações do Vestibular 2027 tem início no dia 6 de setembro com a Prova de Habilidades Específicas, etapa obrigatória apenas para os candidatos de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Música. Esses estudantes poderão acessar o Cartão de Inscrição no site da Cops a partir das 17h do dia 31 de agosto. Já a Prova de Conhecimentos Gerais, composta por 60 questões objetivas, e a Redação serão aplicadas para todos os inscritos no dia 18 de outubro, das 14h às 19h.

No dia seguinte, 19 de outubro, das 14h às 17h, ocorre a Prova de Conhecimentos Específicos, que conta com nove questões discursivas. Esta fase é voltada exclusivamente aos cursos de alta concorrência, que englobam Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design Gráfico, Direito, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia. A lista dos candidatos que alcançarão a pontuação necessária para ter as redações e provas específicas corrigidas será divulgada no dia 6 de novembro, às 17h, nos canais oficiais do processo seletivo.