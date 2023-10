UEL será sede do maior evento estadual sobre avanços do conhecimento

A Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná – Paraná faz Ciência 2023, que será realizado de 6 a 10 de novembro, terá como sede o campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Com atividades integrativas organizadas em seis grandes eixos temáticos, o Paraná Faz Ciência 2023 vai divulgar avanços tecnológicos das mais diferentes áreas de conhecimento, produzidos por todo o sistema de ensino paranaense.

O evento estadual, que integra a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2023), é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio de parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) e UEL.

Também conta com apoio das universidades estaduais de Ponta Grossa (UEPG), do Centro-Oeste (Unicentro), de Maringá (UEM), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Norte do Paraná (Uenp) e estadual do Paraná (Unespar); das universidades Federal do Paraná (UFPR), Federal da Integração Latino-Americana (Unila), da Fronteira Sul, Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e do Instituto Federal do Paraná (IFPR) e a Pontifícia Universidade Católica (PUC). Também participam como apoiadores as secretarias da Educação do Estado e de Londrina, além do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel).

A abertura do evento será no dia 6 (segunda-feira), no Cine Teatro Ouro Verde, a partir das 18h, com a presença de autoridades estaduais e participação da Orquestra da UEL (Osuel). Na solenidade será revelado o vencedor do Programa de Propriedade Intelectual com Foco no Mercado – Prime 2023. O Prime tem como objetivo prospectar propostas acadêmicas com potencial mercadológico e transformar resultados científicos em novos negócios.

