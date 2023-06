UEL oferta vagas remanescentes em 23 cursos para quem fez o Enem

A UEL, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e a da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), divulgou a Segunda Seleção do Processo Seletivo para o preenchimento das vagas remanescentes do Vestibular 2023, que prevê o aproveitamento das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições ficarão abertas até a noite do dia 28 de junho, exclusivamente por meio do portal da Cops.

continua após publicidade

O processo seletivo prevê o aproveitamento do desempenho dos candidatos em um dos últimos três exames do Enem, desde que o resultado tenha sido igual ou superior a 400 pontos na média aritmética das cinco notas das provas, incluída a redação, e não tendo obtido zero em nenhuma delas. O resultado deve ser informado pelos candidatos no preenchimento do formulário eletrônico.

-LEIA MAIS: Professor de educação física morre após acidente em Londrina

continua após publicidade

Conforme o Edital Prograd/Cops nº25/2023, 23 cursos estão com vagas remanescentes disponíveis, como Ciências Contábeis (matutino), Engenharia Elétrica (integral), Filosofia (Licenciatura), Letras Português (Licenciatura), Matemática (Bacharelado e Licenciatura), Secretariado Executivo e Serviço Social.

Ao final do preenchimento do formulário, os candidatos deverão realizar o pagamento do preço público da inscrição, no valor de R$ 50,00. Ficam isentos do pagamento os candidatos que tiveram efetivada a inscrição (paga ou isenta) no Processo Seletivo Vestibular 2023 da UEL.

A relação dos candidatos inscritos sai no dia 4 de julho, já a publicação do resultado da 1ª convocação desta seleção será no dia 7 de julho. A partir da convocação, os candidatos deverão efetivar a pré-matrícula no Portal do Estudante da UEL e submeter os documentos solicitados.

Siga o TNOnline no Google News