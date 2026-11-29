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Vestibular da universidade será realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2027

A Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina (COPS/UEL) divulgou a lista de obras literárias e o álbum musical que serão cobrados no Vestibular 2028. A relação apresenta mudanças em comparação com a seleção anterior.

Confira os títulos indicados para a prova:

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Obras literárias

O rei da vela – Oswald de Andrade

Úrsula – Maria Firmina dos Reis

Niketche – Paulina Chiziane

Corda bamba – Lygia Bojunga

Melhores poemas – Fernando Pessoa

A cabeça do santo – Socorro Acioli

Cartas chilenas – Tomás Antônio Gonzaga

Álbum musical

AmarElo – Emicida

O Vestibular 2028 da UEL está previsto para os dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2027.

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Com informações da Tarobá