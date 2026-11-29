UEL inclui álbum AmarElo, de Emicida, no Vestibular 2028
Vestibular da universidade será realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2027
Escrito por Da Redação
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Cantor rapper Emicida - Foto: Reprodução
A Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina (COPS/UEL) divulgou a lista de obras literárias e o álbum musical que serão cobrados no Vestibular 2028. A relação apresenta mudanças em comparação com a seleção anterior.
Confira os títulos indicados para a prova:
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Obras literárias
- O rei da vela – Oswald de Andrade
- Úrsula – Maria Firmina dos Reis
- Niketche – Paulina Chiziane
- Corda bamba – Lygia Bojunga
- Melhores poemas – Fernando Pessoa
- A cabeça do santo – Socorro Acioli
- Cartas chilenas – Tomás Antônio Gonzaga
Álbum musical
- AmarElo – Emicida
O Vestibular 2028 da UEL está previsto para os dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2027.
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Com informações da Tarobá