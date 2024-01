UEL divulga resultado da 1ª convocação do Vestibular 2024

As provas do último concurso foram realizadas em 29 de outubro e nos dias 26, 27 e 28 de novembro

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulga na próxima terça-feira (16), a lista dos aprovados em 1ª convocação do Vestibular 2024. A divulgação será feita pela Coordenadoria de Processos Seletivos a partir das 12h, no portal da Cops. Os aprovados deverão fazer a pré-matrícula obrigatória entre 16 de janeiro e 2 de fevereiro, no Portal do Estudante. O processo prevê que os estudantes façam um upload dos documentos pessoais e escolares, conforme descrito no Manual do Candidato.

A Cops também divulga na terça a relação dos classificados no Processo Seletivo, bem como o Boletim de Desempenho do Candidato (1ª e 2ª fases). Os resultados estarão disponíveis a partir das 14h e 18h, respectivamente.

As provas do último concurso foram realizadas em 29 de outubro (1ª fase) e nos dias 26, 27 e 28 de novembro (2ª fase), para mais de 16 mil inscritos do Paraná, São Paulo e outros estados.

Candidatos não aprovados nesta 1ª convocação devem se atentar à declaração de interesse pela vaga, que deve ser feita online, no site da Cops. Essa declaração poderá ser realizada a partir das 17h desta terça até o dia 9 de fevereiro.

ANO LETIVO:

Os aprovados no Vestibular 2024 devem iniciar o próximo ano letivo em junho. A partir dessa data, a previsão é de que ocorra o alinhamento entre as atividades acadêmicas e o ano civil. Dessa forma, o primeiro semestre será de 17 de junho a 11 de outubro de 2024.

Já o segundo semestre será de 14 de outubro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025, considerando o recesso de final e início de ano, totalizando 202 dias letivos. O calendário acadêmico foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) em dezembro passado.

FESTA NO CENTRO:

Na terça, a partir das 11h, no Calçadão de Londrina, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, a UEL, juntamente com o Grupo Folha de Londrina e parceiros, realiza o Vestibafest 2024, reunindo estudantes, professores e representantes da administração da UEL. A partir das 12h, serão distribuídos encartes do jornal do Vestibular com os nomes dos aprovados nesta 1ª convocação. O encarte também circulará no dia seguinte na edição do jornal Folha de Londrina.

