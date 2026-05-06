UEL divulga data de inscrições e cursos com prova discursiva

A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou atualizações no cronograma e aplicação do Vestibular 2027, que será realizado em fase única, nos dias 18 e 19 de outubro. As inscrições para o processo começam a partir do dia 1º de julho e devem ser realizadas até 10 de agosto. A relação dos 12 cursos que farão a Prova de Conhecimentos Específicos, avaliação discursiva e aplicada no segundo dia de provas, foi alterada, de acordo com as normas da Resolução CEPE Nº 032/2025.

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Os cursos que terão Prova de Conhecimentos Específicos são: Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design Gráfico, Direito, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia. A inclusão do curso de Fisioterapia e exclusão do curso de Design de Moda segue o critério adotado a partir da edição anterior, em que a prova é aplicada apenas para candidatos de cursos com média da relação candidato por vaga igual ou maior a 10, pelo sistema universal, nas últimas três edições do Vestibular UEL.

Nesta etapa de avaliação, os candidatos deverão responder a nove questões discursivas, divididas igualmente entre duas disciplinas indicadas pelo colegiados dos cursos e a terceira de Sociologia, indicada comum para todos os cursos.

Os candidatos dos demais cursos farão somente as provas do primeiro dia. A Prova de Conhecimentos Gerais é composta por 60 questões objetivas sobre o conteúdo do Ensino Médio: Artes, Biologia, Filosofia, Sociologia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática e Química. Além disso, o primeiro dia de avaliação conta com uma proposta única de redação.

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Em data prévia às avaliações objetivas e discursivas, os candidatos dos cursos de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Música também realizarão a Prova de Habilidades Específicas (PHE), no dia 6 de setembro.

Veja as datas:





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Foto: Reprodução/UEL Foto: Reprodução/UEL

1 de julho a 10 de agosto - período de inscrições para todos os candidatos, no site da Cops

6 de setembro - Prova de Habilidades Específicas: apenas para candidatos aos cursos de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Música

18 de outubro - Prova Conhecimentos Gerais e Prova de Redação: para todos os candidatos. 60 questões objetivas sobre Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Química e Sociologia, além da proposta única de redação.

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19 de outubro - Prova Conhecimentos Específicos: apenas para candidatos aos cursos de Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design Gráfico, Direito, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia. 9 questões dissertativas distribuídas entre três disciplinas, sendo duas indicadas pelos Colegiados dos Cursos e a terceira de Sociologia, comum a todos.

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