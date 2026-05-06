TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
VESTIBULAR 2027

UEL divulga data de inscrições e cursos com prova discursiva

A Cops divulgou atualizações no cronograma e aplicação do Vestibular 2027

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 11:58:29 Editado em 06.05.2026, 11:58:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

UEL divulga data de inscrições e cursos com prova discursiva
Autor Foto: Reprodução

A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou atualizações no cronograma e aplicação do Vestibular 2027, que será realizado em fase única, nos dias 18 e 19 de outubro. As inscrições para o processo começam a partir do dia 1º de julho e devem ser realizadas até 10 de agosto. A relação dos 12 cursos que farão a Prova de Conhecimentos Específicos, avaliação discursiva e aplicada no segundo dia de provas, foi alterada, de acordo com as normas da Resolução CEPE Nº 032/2025.

📰LEIA MAIS: Frio retorna ao Paraná com previsão de chuvas e forte queda de temperatura

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os cursos que terão Prova de Conhecimentos Específicos são: Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design Gráfico, Direito, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia. A inclusão do curso de Fisioterapia e exclusão do curso de Design de Moda segue o critério adotado a partir da edição anterior, em que a prova é aplicada apenas para candidatos de cursos com média da relação candidato por vaga igual ou maior a 10, pelo sistema universal, nas últimas três edições do Vestibular UEL.

Nesta etapa de avaliação, os candidatos deverão responder a nove questões discursivas, divididas igualmente entre duas disciplinas indicadas pelo colegiados dos cursos e a terceira de Sociologia, indicada comum para todos os cursos.

Os candidatos dos demais cursos farão somente as provas do primeiro dia. A Prova de Conhecimentos Gerais é composta por 60 questões objetivas sobre o conteúdo do Ensino Médio: Artes, Biologia, Filosofia, Sociologia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática e Química. Além disso, o primeiro dia de avaliação conta com uma proposta única de redação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em data prévia às avaliações objetivas e discursivas, os candidatos dos cursos de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Música também realizarão a Prova de Habilidades Específicas (PHE), no dia 6 de setembro.

Veja as datas:


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
UEL divulga data de inscrições e cursos com prova discursiva
AutorFoto: Reprodução/UEL

1 de julho a 10 de agosto - período de inscrições para todos os candidatos, no site da Cops

6 de setembro - Prova de Habilidades Específicas: apenas para candidatos aos cursos de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Música

18 de outubro - Prova Conhecimentos Gerais e Prova de Redação: para todos os candidatos. 60 questões objetivas sobre Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Química e Sociologia, além da proposta única de redação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

19 de outubro - Prova Conhecimentos Específicos: apenas para candidatos aos cursos de Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design Gráfico, Direito, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia. 9 questões dissertativas distribuídas entre três disciplinas, sendo duas indicadas pelos Colegiados dos Cursos e a terceira de Sociologia, comum a todos.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Calendário Acadêmico UEL Cronograma de Inscrições Cursos com Prova Discursiva Dicas para Candidatos Prova de Conhecimentos Específicos Vestibular UEL 2027
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV