UEL divulga cartão de inscrição da primeira fase do Vestibular 2024

Os mais de 16 mil candidatos inscritos no Vestibular UEL 2024 podem consultar as principais informações para a realização da prova da primeira fase, tais como o local, horário e os dados pessoais no Cartão de Inscrição do Candidato, divulgado nesta sexta-feira (20) pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops). O órgão orienta os concorrentes que confiram as informações sobre o concurso no cartão, disponível no portal da Cops.

Os inscritos deverão se apresentar no local indicado no Cartão de Inscrição do Candidato, às 13h. A abertura dos portões ocorre logo em seguida, às 13h20, e a aplicação da prova, às 14h. Na entrada, é obrigatória apenas a apresentação do documento original de identificação com foto válido, de acordo com o Manual do Candidato. A Cops orienta que o estudante leve o cartão, mas a apresentação dele não é obrigatória antes do exame. Portar somente o cartão também não é suficiente para fazer a prova.

Contendo 60 questões objetivas de conhecimentos gerais, as provas da primeira fase do Vestibular UEL 2024 vão ser aplicadas em 33 locais de Londrina e em outros quatro municípios do Paraná. A cidade com o maior número de inscritos é Londrina (13.895), seguida de Curitiba (1538), Cascavel (488), Umuarama (315) e Guarapuava (132). Já o local que receberá o maior número candidatos é o Campus da UEL, com cerca de 6 mil inscritos.

Para auxiliar os candidatos na localização das salas de aula no Câmpus Universitário, a Cops disponibiliza um mapa no Manual do Candidato. O documento traz instruções gerais sobre o concurso, como quadro e sistema de vagas, dia de prova, classificação, convocações e lista de espera, além de programas das disciplinas e a legislação do vestibular, entre outras informações.

PROVAS - A 1ª fase será no dia 29 de outubro, às 14h, e terá 60 questões de Conhecimentos Gerais (Geografia, História, Filosofia, Artes, Química, Física, Biologia, Sociologia e Matemática).

Os aprovados seguem para a 2ª fase, nos dias 26, 27 e 28 de novembro, quando serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação, no dia 27; prova discursiva de Conhecimentos Específicos; e prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais, no dia 28.

O resultado da 1ª convocação será divulgado em 16 de janeiro, no site da Cops. Confira o calendário completo.

