Da Redação

UEL divulga candidatos em lista de espera do SiSU 2022

Um total de 2.246 candidatos declararam interesse na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para concorrer às vagas ofertadas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). A lista completa, dividida por curso, está disponível no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops). A UEL oferece 616 vagas pelo Sisu e outras 2.509 por meio do vestibular, somando 3.125 vagas em 52 cursos de graduação.

Os candidatos com nome na lista de espera devem acompanhar as convocações que ocorrem durante o mês de março no site da Cops. A 1ª chamada regular será nesta segunda-feira (14), ao meio-dia, no site da Cops. Os aprovados devem fazer a pré-matrícula até 18 de março na página da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).

É necessário preencher, imprimir e assinar o formulário disponível e fazer o upload dos documentos exigidos, conforme a opção de vaga. No início do 1º semestre de 2022, entre os dias 1º e 5 de agosto, a matrícula deve ser confirmada no Portal do Estudante.

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÕES:

1ª convocação: 14 (segunda-feira) (12h) – Publicação do Edital dos classificados na 1ª chamada da Lista de Espera

14 (14h) a 18/03 (23h59) – Pré-matrícula dos classificados e upload da documentação de matrícula

2ª convocação: 22/03 (12h) – Publicação do Edital dos classificados na 2ª chamada da Lista de Espera.

22/03 (14h) a 25/03 (23h59) – Pré-matrícula dos classificados e upload da documentação de matrícula.

3ª convocação: 29/03 (12h) – Publicação do Edital dos classificados na 3ª chamada da Lista de Espera.

29/03 (14h) a 01/04 (23h59) – Pré-matrícula dos classificados e upload da documentação de matrícula.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.