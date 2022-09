UEL desobriga uso de máscaras em ambientes fechados; entenda

Da Redação

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), por meio de um ato executivo assinado pela reitora Marta Favaro, suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscara facial de proteção em ambientes fechados da instituição. A partir desta sexta-feira (23), passa a valer apenas a recomendação do uso, tanto em locais abertos quanto fechados do Campus e outros órgãos institucionais.

A medida se apoia na manutenção do baixo número de casos de covid-19 em Londrina e no Paraná, assim como nos decretos municipal e estadual que dispõem sobre o uso da proteção. O ato também possui respaldo do Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid 19 da UEL, que desde o início da pandemia orienta medidas de prevenção à comunidade universitária.

Mantém-se obrigatório o uso de máscara facial em ambientes abertos ou fechados apenas para quem apresentar sintomas de resfriado, gripe e problemas respiratórios. A liberação, no entanto, não se aplica às unidades de saúde da UEL, que possuem normativas próprias, como é o caso do Hospital Universitário, Hospital Veterinário, Clínica Odontológica, Farmácia Universitária e Clínica Psicológica.

Nestes locais, o uso de máscaras deve permanecer obrigatório.

