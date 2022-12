UEL define calendário de atividades de graduação do ano letivo de 2023

Da Redação

Já as atividades do segundo período letivo deverão ser entre os dias 08 de janeiro e 11 de maio de 2024

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) definiu o calendário de atividades referentes ao ano letivo de 2023, dos 52 cursos de graduação. Conforme a Resolução Cepe nº105/2022, o primeiro período letivo terá início no dia 17 de julho e finalizará em 25 de novembro. Já as atividades do segundo período letivo deverão ser entre os dias 08 de janeiro e 11 de maio de 2024.

Conforme a pró-reitora de Graduação (Prograd), Ana Márcia Fernandes Tucci de Carvalho, a proposta apresentada pela Câmara de Graduação e aprovada pelo Cepe prevê 204 dias letivos, superando o mínimo estipulado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) para o Ensino Superior e respeitando os feriados nacionais e as semanas pedagógicas.

Ela acrescenta que a definição das datas também representa o desejo dos conselheiros em buscar a retomada do alinhamento entre o calendário letivo e o calendário civil, ainda em “descompasso” em decorrência da suspensão das atividades de forma emergencial, em 2020.

A medida foi adotada para evitar prejuízos aos estudantes em meio à crise de saúde provocada pela pandemia da Covid-19.“Trabalhamos com uma possibilidade de recuperação de 45 dias letivos. Essa proposta busca retomar, o mais rápido possível, o alinhamento entre o calendário acadêmico e o calendário civil”, diz a pró-reitora.

Esta estratégia de recuperação dos prejuízos causados pela pandemia foi aplicada, também, no calendário que está em curso atualmente. Contando com uma previsão de 223 dias letivos, o calendário de 2022 prevê o retorno do recesso de final de ano no dia 23 de janeiro e o final das atividades em 2 de junho de 2023, considerando a possibilidade de adaptação às realidades dos diferentes cursos caso necessário.

