UEL aplica primeira fase do Vestibular 2024 neste domingo

Um total de 16.378 candidatos, incluindo treineiros – estudantes que não completaram o Ensino Médio e que fazem as provas como aprendizado – iniciam neste domingo (29) a maratona do Vestibular 2024 da Universidade Estadual de Londrina (UEL), com a realização da 1ª fase.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: MP denuncia professor que obrigou criança a ingerir o próprio vômito

A prova de Conhecimentos Gerais será composta de 60 questões de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia. As salas serão abertas a partir das 13h30. Os candidatos devem comparecer aos locais descritos no Cartão de Informação com documento original com foto, além de caneta esferográfica transparente. O resultado da 1ª fase será divulgado no próximo dia 13 de novembro, a partir das 17h, no portal da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops).

continua após publicidade

Como nos anos anteriores, os Centros de Estudos da UEL, no câmpus, receberão o maior quantitativo de estudantes. Ao todo serão 6.179 candidatos distribuídos nas salas dos centros de Ciências Agrárias (CCA), Tecnologia e Urbanismo (CTU), Ciências Biológicas (CCB), Estudos Sociais Aplicados (Cesa), Ciências Exatas (CCE), Educação, Comunicação e Artes (Ceca) e Educação Física e Esporte (Cefe).

Escolas e universidades de Londrina também serão utilizadas para esta 1ª fase, como a Unopar Anhanguera, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Instituto Federal do Paraná (IFPR), Maxi, Universitário, Colégio de Aplicação, Vicente Rijo e Marcelino Champagnat, entre outros. A prova também será aplicada na Penitenciária Estadual de Londrina (PEL) I, II e III, Casa de Custódia, Patronato Penitenciário, Cadeia Pública Feminina e no Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon).

A 1ª fase ocorrerá também em outras quatro cidades do Estado. Em Curitiba, 1.538 inscritos farão as provas na Faculdade de Educação Superior do Paraná; em Cascavel, 498 candidatos irão para o Centro Estadual de Educação Pedro Boaretto Neto e, em Umuarama, os 315 inscritos farão a prova no Colégio Estadual Pedro II. Em Guarapuava, são 132 candidatos para a prova no câmpus da Unicentro (Cedeteg).

continua após publicidade

Segundo a coordenadora de Processos Seletivos, professora Sandra Garcia, neste domingo todos os acessos ao câmpus da UEL estarão liberados para a entrada de veículos: PR-445, Reitoria, Agência de Inovação Tecnológica (Aintec) e proximidades da Clínica Odontológica Universitária (COU).

Agentes de segurança da UEL farão a orientação do tráfego nas vias internas. Conforme acordo estabelecido com a Prefeitura de Londrina e comando das polícias, as áreas externas ao câmpus deverão receber o acompanhamento de agentes da Companhia de Trânsito (CMTU) e das políticas Rodoviária (PRE) e Militar (PM).

CONCORRÊNCIA - Medicina permanece como o curso mais concorrido, com 126,35 candidatos por vaga, seguido de Ciências da Computação (37,46) e Biomedicina (35,29). A relação se refere ao Sistema Universal. O curso de Psicologia, que nos anos anteriores se manteve entre os mais disputados, neste concurso aparece na quarta colocação com 29,77 candidatos por vaga. A mais nova graduação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, registrou 18 candidatos/vaga, também no Sistema Universal, totalizando 458 inscritos.

A 2ª fase tem início no dia 26 de novembro com as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. No dia 27 de novembro, os candidatos realizam a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, e, no dia 28, será aplicada a prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico. A 1ª convocação será divulgada em 16 de janeiro de 2024.

Siga o TNOnline no Google News