UEL abre vagas de estágio remunerado para estudantes de graduação

Todas as oportunidades são remuneradas, com bolsa de R$ 7,67 a hora e vale transporte de R$ 9,60 por dia

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está com 39 vagas de estágio abertas para estudantes de diversos cursos de graduação atuarem em diferentes setores. Todas as oportunidades são remuneradas, com bolsa de R$ 7,67 a hora e vale transporte de R$ 9,60 por dia. A carga horária é variável. As inscrições devem ser feitas diretamente na Central de Estágio.

As vagas são destinadas a estudantes regularmente matriculados em cursos como Jornalismo, Pedagogia, Direito, Arquivologia, Administração, entre outros. Entre os setores de atuação, estão a TV UEL, a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), o Centro de Educação Infantil (CEI) e a Assessoria de Tecnologia de Informação (ATI).

Informações sobre carga-horária e atividades desenvolvidas podem ser acessadas diretamente na Central de Estágio.

Para se inscrever é necessário que o estudante esteja com o cadastro ativo e atualizado na Central de Estágio (Central de Estágio > Estudante > Cadastro do Estudante/Atualização do Cadastro). Após a verificação desses itens, o estudante deve acessar a vaga de interesse e se candidatar (o candidato deve inserir o CPF e a senha utilizada para acessar a Central de Estágio e clicar em “candidatar-se”).

Confira as vagas disponíveis AQUI.

