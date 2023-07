UEL abre inscrições para Vestibular 2024; são ofertadas 3.100 vagas

As vagas são ofertadas através do vestibular e do Sisu

As inscrições para o Vestibular 2024 da Universidade Estadual de Londrina (UEL) estão abertas a partir desta segunda-feira (24) até o dia 5 de setembro, exclusivamente pelo portal da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops).

Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição em que definirão curso, turno, opção de língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol) e se prestarão o processo pelo sistema universal ou de cotas. Também poderão escolher se farão a 1ª fase em Londrina ou em outras quatro cidades paranaenses. São ofertadas 3.100 vagas, sendo 2.500 por meio do Vestibular e outras 600 via Sistema de Seleção Unificado (Sisu). As inscrições custam R$ 176,00.

Neste ano, o concurso voltará a ser realizado nos meses finais do ano, conforme decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). As provas serão aplicadas nos dias 29 de outubro (1ª fase) e 26, 27 e 28 de novembro (2ª fase). Antes, no dia 24 de setembro, a UEL aplica a sua Prova de Habilidades Específicas (PHE) destinada exclusivamente aos candidatos ao curso de Música. Assim como na edição 2023, as provas da 1ª fase vão ser aplicadas em Londrina e em outros quatro municípios do Paraná (Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama).

Segundo a coordenadora de Processos Seletivos, Sandra Garcia, a expectativa é repetir o feito deste ano, quando 20.858 estudantes se inscreveram para o Vestibular 2023. Para a coordenadora, a descentralização das provas deve incentivar um volume maior de interessados, que poderão contar com mais facilidade para realizar a 1ª fase.

Ela explica que o retorno do concurso nos meses finais do ano busca atender a demandas dos próprios estudantes, que preferem uma data consolidada para realização das provas, semelhante aos vestibulares de outras instituições de Ensino Superior. Essa concentração facilita para o candidato que está se preparando, dada à proximidade da conclusão do ano letivo e do Ensino Médio. “No último vestibular de 2023, realizado em março e abril passado, muitos candidatos não compareceram, pois já tinham sido aprovados em outras instituições”, comparou.

Sobre o calendário acadêmico da UEL, a coordenadora lembra que o ano letivo 2024 da UEL será de agosto deste ano a meados de 2025, ainda afetado pelo impacto da pandemia de Covid-19. Ela explica que a Universidade, por meio do Gabinete da Reitoria e da Pró reitoria de Graduação (Prograd), está trabalhando para reduzir essa diferença e conciliar o cronograma de atividades da UEL com o calendário civil. “Entendemos que o estudante deve focar entrar em uma universidade de qualidade, com uma oportunidade de formação profissional que abrirá novas perspectivas.”

Prova

Na 1ª fase (29 de outubro), os candidatos fazem a prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia. Já a 2ª fase do processo seletivo tem início no dia 26 de novembro com as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. No dia 27 de novembro, os candidatos realizam a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, e, no dia 28, será aplicada a prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico. A 1ª convocação será divulgada em 16 de janeiro de 2024.

