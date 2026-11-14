UEL abre inscrições para 450 vagas do curso especial pré-vestibular gratuito

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou o edital de seleção socioeconômica para o Curso Especial Pré-Vestibular (CEPV) de 2027. Ao todo, serão ofertadas 450 vagas gratuitas para estudantes provenientes da rede pública de ensino. As oportunidades estão divididas em 200 vagas para o turno vespertino (das 14h às 18h) e 250 para o período noturno (das 19h às 23h).

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As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do SEBEC, o Serviço de Bem-Estar à Comunidade. Para concorrer, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o último ano do Ensino Médio na rede pública, incluindo modalidades como ensino regular, técnico/integrado, EJA ou ENCCEJA.

O edital estabelece que estudantes que já finalizaram os estudos têm prioridade no preenchimento das vagas.

MODALIDADES DE SELEÇÃO - O processo seletivo ocorre por meio de duas vias distintas. A primeira, via NIS/CadÚnico que dá prioridade na ocupação das vagas. Nela, a exigência é de que o estudante possua o Número de Identificação Social (NIS) individual ativo e regularizado na base de dados do governo federal até a data da inscrição.

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O segundo caminho é pela Análise Socioeconômica feita pelo próprio SEBEC e destinada a quem não possui NIS, teve o cadastro indeferido ou busca concorrer às vagas remanescentes. Para esta modalidade, o requisito é uma renda bruta familiar per capita de até dois salários-mínimos federais (teto baseado no valor vigente de R$ 1.621,00).

Na análise realizada por assistentes sociais da UEL, os candidatos são classificados pelo Índice de Vulnerabilidade Social (IVS). O cálculo avalia sete critérios com pesos diferentes, como previsto na chamada pública. Toda a documentação comprobatória deve ser anexada em formato PDF no ato da inscrição.

PRAZOS E CRONOGRAMA - Os interessados devem ficar atentos aos prazos distintos para cada modalidade de inscrição. Aquelas feitas pelo NIS/CadÚnico serão aceitas de 11 de novembro até as 12h do dia 10 de dezembro. A lista de deferidos sai em 14 de dezembro, com prazo para recursos entre 15 e 17 de dezembro e resultado final em 21 de dezembro.

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As inscrições via Análise Socioeconômica abrem em 9 de dezembro e seguem até as 23h59 do dia 19 de janeiro de 2027. O resultado preliminar será divulgado em 18 de fevereiro de 2027, com recursos aceitos até 25 de fevereiro e divulgação final em 9 de março.

MATRÍCULAS E INÍCIO DAS AULAS - Independentemente da modalidade escolhida, a convocação oficial dos aprovados ocorrerá em 9 de março de 2027, no site do CEPV – AQUI.

Os candidatos convocados deverão efetivar a matrícula nos dias 10 e 11 de março de 2027, mediante preenchimento de formulário eletrônico e entrega de documentação escolar que comprove a trajetória na rede pública. O início das aulas está previsto para o dia 15 de março de 2027, nas salas do CEPV no campus da UEL.