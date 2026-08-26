UEL abre inscrições do vestibular dos cursos de Fonoaudiologia e Geologia

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), por meio da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), reabre nesta sexta-feira (28) as inscrições do Vestibular 2027, especificamente para os novos cursos de graduação – Fonoaudiologia e Geologia – que serão ofertados a partir do ano que vem. Os interessados devem se inscrever no período de 28 de agosto (sexta-feira) a 10 de setembro e o valor da taxa de inscrição é R$ 180. Mais informações no portal do vestibular: uel.br/vestibular.

📰 LEIA MAIS: PSS da Educação do PR prorroga prazo de inscrições até 27 de agosto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quem já efetuou a inscrição para o vestibular e desejar migrar para uma das novas graduações também deverá acessar o portal e realizar o procedimento de transferência por meio de formulário que estará disponível no site. O candidato deverá fazer um upload do documento.

VAGAS - Os novos cursos foram anunciados oficialmente no último dia 14 de agosto, quando as inscrições para o vestibular já haviam sido encerradas. Serão abertas 11 vagas para o vestibular de Geologia. Outras cinco deverão ser oferecidas por meio do Sisu e quatro pelo Aprova Paraná, cuja seleção ocorrerá em janeiro de 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



No caso da graduação em Fonoaudiologia, os candidatos terão 19 vagas, mais cinco para o Sisu e seis por meio do Aprova Paraná. A expectativa é de boa procura para estes dois novos cursos, considerando a demanda por profissionais para estas áreas.

Os cursos atendem à necessidade de Londrina e região. Em relação à Geologia, o Estado ocupa a décima posição nacional em arrecadação com a mineração, o que abre oportunidades para profissionais capacitados. Já a formação de fonoaudiólogos atende a uma urgência regional, sobretudo na rede pública de saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonoaudiologia

Com duração de cinco anos e carga horária total de 4 mil horas, ofertado no período matutino, o curso vai formar profissionais para atuar na prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento de pacientes com distúrbios de audição, voz, fala e linguagem. Na UEL, os estudantes terão formação prática e estágios supervisionados em diferentes cenários, como no Hospital Universitário (HU/UEL), Ambulatório de Especialidades do HU e rede pública de saúde. O curso vai pertencer ao Centro de Ciências da Saúde (CCS).

Geologia

O curso terá duração de cinco anos, com carga horária de 3.740 horas, período matutino. O projeto pedagógico abrange disciplinas como geofísica, geologia econômica, geologia, mineralogia, petrologia, prospecção mineral e recursos hídricos. A formação também inclui conte[údos de educação ambiental e práticas intensivas de campo e laboratório. A estrutura já existe já existe no Departamento de Geologia e Geomática. do Centro de Ciências Exatas (CCE), com completa rede de laboratórios e espaços de pesquisa.