Tutor é preso após chicotear cachorro no Paraná; saiba mais

Um homem foi preso no final da tarde desta segunda-feira (14) suspeito de agredir o próprio cachorro doméstico com chicotadas. O crime foi registrado na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

A Guarda Municipal (GM) foi acionada por dois vizinhos, que afirmaram ver as agressões. Eles ainda relataram que pediram para o tutor parar com as chicotadas, mas foram ameaçados com um pedaço de pau.

Conforme os moradores, esta não foi a primeira vez que o homem maltratou o animal. A identidade do suspeito não foi divulgada para a imprensa. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai investigar o caso.

A abordagem

De acordo os guardas municipais, a equipe da GM chegou na residência localizada no bairro Boa Vista, o homem confirmou que agrediu o cachorrinho, mas então se trancou dentro de casa.

Apenas depois de um tempo, a esposa dele abriu a porta da residência. Nesse momento, no entanto, o suspeito se escondeu dentro do banheiro. Após sair por conta própria, ele foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos e levado para a delegacia.

*Com informações g1 Paraná.

