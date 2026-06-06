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Turista se pendura em passarela e pula nas águas das Cataratas do Iguaçu para recuperar celular

Homem se pendurou na passarela próximo à Garganta do Diabo na manhã deste sábado (6); administração reforça que prática é proibida e perigosa

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 17:38:45 Editado em 06.06.2026, 18:53:42
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Um turista brasileiro foi flagrado na manhã deste sábado (6) pulando nas águas das Cataratas do Iguaçu, no lado brasileiro do parque em Foz do Iguaçu (PR), para recuperar um celular que havia deixado cair. A cena, registrada em vídeo por outros visitantes, mostra o homem se pendurando na passarela de acesso à Garganta do Diabo e saltando em uma área próxima às quedas d'água, escalando a estrutura de volta logo após resgatar o aparelho.

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A administração do Parque Nacional do Iguaçu, que manteve a identidade do visitante em sigilo, informou que a ocorrência foi atendida de imediato pelos bombeiros civis que monitoram as trilhas. Os profissionais abordaram o homem, aplicaram as orientações de segurança cabíveis e o escoltaram durante o restante do percurso até a sua retirada definitiva do parque.


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Turista se pendura em passarela e pula nas águas das Cataratas do Iguaçu para recuperar celular
AutorCaso foi registrado neste sábado (6) - Foto: reprodução

Em nota oficial, a direção da unidade de conservação reforçou que é expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos das passarelas, seja para tirar fotografias ou tentar recuperar objetos perdidos. O parque destaca que todos os visitantes recebem instruções de segurança preventivas, tanto por meio da sinalização instalada ao longo de todo o trajeto quanto pelas equipes de emergência que atuam de forma permanente no local.

A orientação oficial para casos de queda de pertences no rio ou nas encostas é acionar imediatamente a equipe de bombeiros do parque. Os profissionais são os únicos capacitados para avaliar a viabilidade e a segurança de um eventual resgate. Segundo a administração, esse trabalho técnico é realizado de maneira integrada entre bombeiros e equipes de segurança do parque, contando com o apoio da Polícia Militar quando necessário, uma medida classificada como fundamental para preservar a integridade física tanto dos profissionais envolvidos nas operações quanto dos milhares de visitantes que frequentam o espaço diariamente.

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Cataratas do Iguaçu PREVENÇÃO DE ACIDENTES Regras de Visitantes Resgate de Pertences segurança no parque Turista Brasileiro
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