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Turista que pulou nas Cataratas do Iguaçu para resgatar celular é multado em R$ 7,8 mil

Episódio aconteceu em junho deste ano e foi flagrado por outros visitantes, que registraram a cena

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Reprodução


O turista flagrado pulando nas águas das Cataratas do Iguaçu para recuperar um telefone celular, em junho deste ano, foi multado em R$ 7.800 pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O caso aconteceu no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR). O visitante foi identificado pelo órgão e autuado com base no artigo 90 do Decreto nº 6.514/2008. O homem ainda pode recorrer da decisão e, até o momento, não há confirmação sobre o pagamento do valor. A identidade do turista não foi divulgada.

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O incidente ganhou repercussão após ser registrado em vídeo por outros visitantes. Nas imagens (que estão no início da matéria), o turista aparece se pendurando e ultrapassando o guarda-corpo da passarela para pular em direção às águas, bem próximo às quedas da Garganta do Diabo. Após alcançar o aparelho, ele encontrou muita dificuldade para subir de volta na estrutura de proteção. Os bombeiros civis, que monitoram as trilhas do parque, acompanharam o visitante até o fim do trajeto e, na sequência, o retiraram do local.

Turista que pulou nas Cataratas do Iguaçu para resgatar celular é multado em R$ 7,8 mil
AutorÉ terminantemente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos das passarelas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A administração do Parque Nacional do Iguaçu e o ICMBio reforçam que é terminantemente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos das passarelas, seja para tirar fotografias ou para recuperar objetos perdidos. A orientação oficial para os visitantes que deixarem cair qualquer pertence no rio ou nas encostas é procurar imediatamente a equipe de bombeiros do parque. Estes profissionais são os únicos capacitados para avaliar se o resgate do objeto pode ser realizado com segurança, garantindo assim a integridade física dos turistas, das equipes de resgate e a preservação do patrimônio natural da unidade de conservação.

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Cataratas do Iguaçu Multa ICMBio Preservação ambiental Resgate de Objetos Perdidos segurança no parque turismo responsável
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