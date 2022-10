Turista que caiu nas Cataratas do Iguaçu é encontrado

Da Redação

A imagem mostra o turista momentos antes de desaparecer

O turista que havia desaparecido ao cair no lado argentino das Cataratas do Iguaçu foi encontrado, nesta quarta-feira (19), no lado brasileiro do rio, próximo à Ponte Tancredo Neves, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O canadense, de 60 anos, caiu nas águas turbulentas, na região de mirante de SAlto Bessetti, no estado argentino de Misiones, na última segunda-feira (17).

O caso está sendo investigado pela polícia, pois existe a possibilidade da vítima ter caído no local após tentar fazer uma selfie.

O resgate do corpo foi confirmado na manhã desta quarta por Marcelo Gione, diretor municipal da Entidade de Turismo do Iguaçu. "De fato, ontem soubemos por fotos e vídeos que nos enviaram que o corpo pertence à pessoa que se jogou. É um fato lamentável, está agora nas mãos da Justiça investigar em que circunstâncias aquela pessoa caiu na água. Devemos agir com cautela até que a Justiça apure as verdadeiras causas do acidente", disse Gione em uma entrevista ao canal de TV argentino Cadena 3.

Ainda não se sabe se ele caiu na água por acidente ao tentar tirar uma selfie ou se mergulhou propositadamente.

Integrantes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal brasileiros estiveram no local onde o corpo foi encontrado. Segundo a polícia argentina, a Justiça brasileira ficará responsável pela investigação, já que o corpo foi encontrado do lado brasileiro das cataratas.

Alta vazão de água

A passarela principal de acesso às quedas do lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu foi reaberta neste sábado (15/10), após quatro dias fechada devido a alta do Rio Iguaçu. Na quinta-feira, a vazão das Cataratas chegou a 16,5 milhões de litros por segundo.

Essa foi a segunda maior vazão registrada nas Cataratas, desde que o volume de água passou a ser medido pela Copel, em 1997. A vazão considerada normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo.

Com informações do UOL.

