Turista holandês de 26 anos que morreu em acidente no Macuco Safari é identificado

Embarcação levava seis pessoas da mesma família; Marinha e Polícia Civil investigam as causas do acidente no Rio Iguaçu

O turista holandês Mark Lensink, de 26 anos, morreu na manhã de terça-feira (28) após o barco do tradicional passeio Macuco Safari virar nas corredeiras do Rio Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A embarcação levava oito pessoas, sendo dois tripulantes e seis turistas da mesma família.

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O acidente ocorreu por volta das 11h, durante a navegação próxima às quedas das Cataratas. Apesar da rápida mobilização das equipes de socorro, que incluiu profissionais da concessionária, embarcações parceiras e o Corpo de Bombeiros, Lensink não resistiu e morreu ainda no local.

Os demais sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck. A sogra da vítima, de 48 anos, fraturou o pé e recebeu atendimento, enquanto o sogro, de 49 anos, permanece em observação com quadro estável. Um outro genro do casal foi avaliado e liberado em seguida.

Em resposta à fatalidade, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que gere o Parque Nacional do Iguaçu, determinou a suspensão preventiva da atração por três dias a partir desta quarta-feira (29).

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O caso agora é alvo de múltiplas investigações. A Polícia Civil do Paraná já iniciou a coleta de depoimentos e solicitou perícias para compor o inquérito. Paralelamente, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Rio Paraná, instaurou um inquérito administrativo para avaliar as condições de navegabilidade e as causas técnicas da manobra que resultou no tombamento.