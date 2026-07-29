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Turista holandês de 26 anos que morreu em acidente no Macuco Safari é identificado

Embarcação levava seis pessoas da mesma família; Marinha e Polícia Civil investigam as causas do acidente no Rio Iguaçu

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 10:22:45 Editado em 29.07.2026, 10:22:39
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Turista holandês de 26 anos que morreu em acidente no Macuco Safari é identificado
Autor Mark Lensink, de 26 anos, morreu na manhã desta terça-feira (28) - Foto: Reprodução

O turista holandês Mark Lensink, de 26 anos, morreu na manhã de terça-feira (28) após o barco do tradicional passeio Macuco Safari virar nas corredeiras do Rio Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A embarcação levava oito pessoas, sendo dois tripulantes e seis turistas da mesma família.

-LEIA MAIS: Colisão traseira na PR-986 deixa duas mortes entre Rolândia e Cambé

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O acidente ocorreu por volta das 11h, durante a navegação próxima às quedas das Cataratas. Apesar da rápida mobilização das equipes de socorro, que incluiu profissionais da concessionária, embarcações parceiras e o Corpo de Bombeiros, Lensink não resistiu e morreu ainda no local.

Os demais sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck. A sogra da vítima, de 48 anos, fraturou o pé e recebeu atendimento, enquanto o sogro, de 49 anos, permanece em observação com quadro estável. Um outro genro do casal foi avaliado e liberado em seguida.

Em resposta à fatalidade, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que gere o Parque Nacional do Iguaçu, determinou a suspensão preventiva da atração por três dias a partir desta quarta-feira (29).

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O caso agora é alvo de múltiplas investigações. A Polícia Civil do Paraná já iniciou a coleta de depoimentos e solicitou perícias para compor o inquérito. Paralelamente, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Rio Paraná, instaurou um inquérito administrativo para avaliar as condições de navegabilidade e as causas técnicas da manobra que resultou no tombamento.

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acidente de barco Cataratas do Iguaçu Foz do Iguaçu investigação policial Macuco Safari segurança em passeios turísticos
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