Turista do Rio é sequestrado em Foz do Iguaçu e sofre extorsão de R$ 149 mil no Paraguai

Um turista do Rio de Janeiro, de 28 anos, foi sequestrado e extorquido em R$ 149 mil após marcar um encontro por meio de redes sociais em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O crime ocorreu na madrugada do último domingo (8), quando a vítima foi levada à força para o Paraguai e mantida sob a mira de armas de fogo enquanto a quadrilha realizava transações em suas contas bancárias e nas de seu pai. O rapaz estava na cidade a passeio.

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De acordo com as investigações da Polícia Civil, o encontro inicial ocorreu por volta da 1h30 em um posto de combustíveis. Após interagir com a pessoa que conheceu virtualmente, o turista aceitou uma carona de motocicleta. Durante o trajeto, ele foi interceptado por um carro com outros três homens armados, que o obrigaram a embarcar no veículo. A vítima foi levada em direção à fronteira com o país vizinho, sendo transportada inclusive de barco durante o período em que foi mantida em cativeiro.

Sob grave ameaça física e psicológica, o jovem foi forçado a entregar o celular e a realizar a validação por biometria facial para que os criminosos tivessem acesso aos aplicativos financeiros. A quadrilha realizou transferências via Pix, contratou empréstimos e efetuou diversas operações com cartão de crédito. Além do enorme prejuízo financeiro, os suspeitos roubaram pertences pessoais da vítima, incluindo o aparelho celular, joias, um relógio, calçados e acessórios.

Abalado, o turista relatou o pânico vivido sob o domínio dos sequestradores, afirmando ter sido agredido com golpes de arma no pescoço para que não levantasse a cabeça. Ele contou que, ao amanhecer, foi colocado em uma canoa no rio, com o rosto voltado para o chão, e era puxado apenas no momento de fazer o reconhecimento facial no celular. Acreditando que seria morto com um tiro na cabeça, a vítima chegou a implorar pela própria vida, pedindo que o libertassem e lembrando aos criminosos de que tinha família. Após horas de tensão, o rapaz foi trazido de volta ao Brasil por meio de uma travessia no Rio Paraná e abandonado no local.

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A polícia Civil informou que o turista permaneceu em poder dos criminosos até as 8h de domingo. O caso é tratado pelas autoridades como extorsão mediante sequestro, crime caracterizado pela privação de liberdade da vítima com o objetivo de obter vantagem econômica. Os agentes realizam diligências para identificar os envolvidos e localizar a motocicleta e o carro utilizados na abordagem, mas até o momento ninguém foi preso.

Diante da gravidade da ocorrência, as autoridades de segurança reforçam o alerta para os riscos de encontros marcados por aplicativos e redes sociais. A orientação da polícia é que as pessoas priorizem sempre locais públicos e de grande movimentação, evitem aceitar caronas de desconhecidos e informem familiares ou amigos sobre o local do encontro, compartilhando a localização em tempo real com alguém de confiança. Por fim, a corporação recomenda a manutenção de limites baixos de transferência nos aplicativos bancários e ressalta a importância de registrar boletim de ocorrência em qualquer suspeita ou confirmação de crime.