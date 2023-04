Turismo rural será foco do IDR-Paraná na Expoingá 2023

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

IDR-Paraná apresenta inovações tecnológicas durante a Expoingá 2022 -

Evidenciar o potencial produtivo e turístico da região Noroeste é o foco da participação do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater) na 49ª Expoingá, que acontece de 4 a 14 de maio, em Maringá. O instituto terá 12 unidades didáticas no espaço AgroMuseu, organizado em parceria com a Secretaria estadual de Agricultura e do Abastecimento (Seab) e a Sociedade Rural de Maringá. Mais de 60 técnicos estarão na feira para receber os visitantes.

continua após publicidade .

“A Expoingá é uma oportunidade para que os servidores do IDR-Paraná possam disseminar informações aos agricultores locais com ênfase nas principais cadeias produtivas da região”, afirma o gerente regional do IDR-Paraná, Pedro Cécere Filho, responsável pela organização do espaço.

- LEIA MAIS: Expoingá 2023 começa na quinta-feira (4); confira as atrações

continua após publicidade .

Para Carolina Veras, técnica do instituto e nomeada como prefeita do espaço, o grande diferencial desta edição está no incentivo ao turismo rural. A finalidade é demonstrar que todas as propriedades podem diversificar a fonte de renda com esta atividade, independente do segmento.

“Todos os espaços serão adaptados como se fossem receber turistas, com objetos e arranjos da decoração rural. É uma forma de incentivar os produtores a promoverem a geração de renda no campo”, afirma.

DIVERSIDADE

Os visitantes também terão acesso a informações sobre os roteiros turísticos do Estado, como a Rota do Queijo, Caminhadas na Natureza e Rota da Uva. Também haverá 18 metros quadrados destinados, exclusivamente, para exposição e comercialização de artesanatos regionais.

continua após publicidade .

Destaque também para as abelhas que vão ganhar uma área especial. No formato do mapa do Paraná e das logos de entidades parcerias, foram confeccionados quatro “chalés das abelhas” – estruturas de metal com pedaços de madeira furados para que as abelhas possam se reproduzir.

Os chalés serão instalados sobre pallets para mostrar diferentes espécies. O local conta também com seis canteiros de flores destinados ao pasto destas abelhas e um local chamado Vila do Mel, com exposição de produtos apícolas e equipamentos para produção do mel.

Na unidade de Agroecologia e Olericultura haverá uma estufa adaptada para captação de água pluvial destinada à irrigação e um espaço com hortas verticais. Além disso, o visitante vai conhecer o Relógio do Corpo Humano, que é uma mandala com plantas medicinais organizadas de acordo com sua função medicinal e o melhor horário de consumo. Numa visita rápida será possível identificar qual planta é indicada para diferentes tratamentos e em qual horário deve ser ingerida.

continua após publicidade .

Oficina para produção de queijos artesanais, exposição de produtos da agroindústria regional e de produtos da Ceasa, informações sobre a cultura do café, paisagismo, sistemas diferentes de irrigação e óculos de realidade virtual que mostram como deve ser uma agroindústria de queijos também serão oferecidos nesta edição do AgroMuseu.

Produção agroecológica na RMC e Litoral ganha impulso com encontro em estação de pesquisa

continua após publicidade .

ENERGIA SOLAR

Placas solares serão instaladas na unidade do IDR para fornecer a energia que deve abastecer o sistema de irrigação da estufa. As políticas públicas de incentivo à geração de energias renováveis no campo também serão apresentadas.

Técnicos vão tirar dúvidas e passar informações sobre o RenovaPR, programa do Governo do Estado que facilita o acesso do agricultor paranaense a financiamentos para investir em geração própria de energia limpa. Lançado em agosto de 2021, O RenovaPR já viabilizou mais de R$ 1 bilhão em projetos para instalação de placas solares ou para geração de energia através do biogás/biometano.

EVENTOS TÉCNICOS

Concentrada na segunda semana de feira, o IDR-Paraná organizou uma vasta agenda de eventos e oficinas para os visitantes. Entre eles está o Encontros de Secretários Municipais de Agricultura. Para acessar a programação completa e se inscrever clique AQUI.

A FEIRA

A 49º Expoingá (Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá) tem como tema “O Agro em Movimento”. A feira é realizada pela Sociedade Rural de Maringá e vai contar com mais de 1,3 mil expositores. A Expoingá movimenta cerca de R$ 700 milhões em negócio por ano e recebe em torno de 550 mil visitantes nos 10 dias de evento.

Siga o TNOnline no Google News