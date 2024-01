Turismo é impulsionado por nova visita dos passageiros do MSC Lirica

Parte do grande movimento no Litoral do Paraná nesta sexta-feira (05) esteve diretamente relacionado à chegada do cruzeiro MSC Lirica. Esta foi a 7ª parada do navio no Paraná, de um total de 16, até o dia 08 de março. Desde o dia 01 de dezembro, mais de 9 mil passageiros e tripulantes conheceram os atrativos turísticos locais.

As ofertas ficam à disposição dos turistas na praça Mário Roque, em Paranaguá, com pacotes de diversas opções de passeios. Nesta semana, um dos passeios mais procurados foi o do Trem Caiçara, que faz a rota Morretes-Antonina, em um trajeto de aproximadamente uma hora, com parada para apreciar a gastronomia típica da região.

“São turistas estrangeiros ou de outros estados fazendo parte desse grande turismo pela primeira vez na história do Paraná. O Governo fez um investimento robusto, principalmente na recepção e na prestação de serviços a esses turistas”, disse o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes.

A catarinense Nilzi Danbur embarcou no navio em Itajaí (SC) e já passou pelas cidades de Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai), paradas realizadas pelo navio durante sete dias. Em Paranaguá, ela comenta que conheceu uma nova cultura. “Nós visitamos o Aquário Marinho, os mercados próximos, tivemos uma experiência gastronômica muito boa. Mesmo morando no estado vizinho, nunca tínhamos vindo até aqui, então foi uma oportunidade que o cruzeiro nos trouxe”, disse.

Além do Centro Histórico de Paranaguá e da culinária peculiar da região, os turistas têm a oportunidade de curtir as praias e a Ilha do Mel, entre outros pacotes.

Para a argentina Natalia Palazzo, a escolha foi aproveitar o dia na praia da própria cidade. “Achamos um paraíso, conhecemos um mercado excepcional, a praça e achamos tudo maravilhoso”, afirmou.

A parada de navios de cruzeiros no Paraná movimenta a economia de todo o Litoral do Estado, com a injeção de mais de R$ 25 milhões, de acordo com estimativa da Prefeitura de Paranaguá. Para a parnanguara Regiane do Nascimento da Silva, é uma oportunidade de mostrar a sua cultura para pessoas de fora. “É muito bom esse movimento, coisa que não tínhamos antes. Isso é bom para a nossa cidade e quem mora aqui. É lindo ver as crianças brincando na praça central, que foi preparada para receber os turistas de fora”, disse.

RECORDE – O recorde de turistas na cidade foi registrado no dia 23 de dezembro, com o Navio Música, quando 1.215 passageiros e 80 tripulantes desceram da embarcação para aproveitar os atrativos turísticos locais.

SEGURANÇA – Os visitantes também têm elogiado a segurança da região. Desde o início da temporada de cruzeiros, a Polícia Militar do Paraná disponibilizou para a região um pelotão de eventos, formado por 30 policiais, que estão atuando todos os finais de semana no receptivo.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.

