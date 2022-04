Da Redação

Tumulto em hotel de Maringá teve mais de 20 tiros, diz PM

Os dois homens que causaram um grande tumulto e foram presos nesta quarta-feira, 30, em um hotel da Avenida Colombo, em Maringá, seriam moradores de Londrina e estavam hospedados no mesmo quarto. Ambos têm passagens pela polícia. Durante a abordagem da Polícia Militar (PM), foi constatado que mais de 20 disparos foram efetuados no local. O carro que eles usavam também tinha marcas de tiros.

A PM fechou um trecho da Avenida Colombo, no início da tarde desta quarta-feira, 30, por causa de um homem que estaria armado e transtornado em um hotel nas proximidades.

A primeira informação que chegou para a Polícia Militar é que o suspeito estava dentro do quarto do hotel, armado e mantendo uma pessoa refém. Cerca de 10 viaturas foram mobilizadas para realizar o cerco e controlar a situação. As primeiras equipes que chegaram encontraram o homem transtornado, jogando objetos do estabelecimento pela janela e tentando se pendurar. Não havia reféns no local.

Após 40 minutos, a situação foi controlada quando a equipe do choque invadiu o quarto para conter o homem, que recebeu atendimento do Samu. Um outro rapaz, que estava no mesmo quarto, foi preso depois que os policiais encontraram com eles uma pistola, três carregadores e um adaptador que, quando acoplado na arma de fogo, aumenta sua capacidade. Ninguém se feriu.

O caso continua sob investigação.

As informações são do GMConline.