Tubo se desprende de caminhão e atinge ônibus na BR-277, no Paraná

Duas mulheres e um homem ficaram feridos no acidente

Um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta segunda-feira (12) na BR-277, deixou três pessoas feridas. O tubo de silo de um caminhão se soltou e atingiu a lateral de um ônibus de turismo que seguia sentido Curitiba,

Segundo informações, o acidente foi na altura do quilômetro 558, nas proximidades de Catanduvas no oeste do Paraná.

As três vítimas, duas mulheres e um homem, foram socorridas pela equipe do Siate. Foi mobilizado um caminhão Auto Bomba Tanque Resgate e o médico da Corporação para possibilitar a remoção das vítimas em segurança.

Foi necessário o uso de uma escada para a retirada das vítimas pela janela do ônibus, tendo em vista a altura do veículo.

Uma idosa de 84 anos foi resgatada e apresentava uma contusão no crânio. Além disso, uma mulher de 43 anos sofreu uma luxação no ombro e um homem da mesma idade, apresentava lesões e contusões no crânio.

Após serem socorridos e avaliados, todos foram encaminhados à uma Unidade de Pronto Atendimento para receberem assistência médica adequada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão transportava ração e seguia sentido Curitiba a Foz do Iguaçu, quando a peça, em formato de tubo, se desprendeu e atingiu o ônibus, que transitava no sentido contrário.

O motorista do ônibus disse que não teria visto o momento em que a peça se desprendeu

* Com informações CGN

