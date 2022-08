Tromba d'água é registrada no litoral do PR e assusta moradores; vídeo

Da Redação

Os vídeos foram divulgados no grupo de informações do Simepar

Moradores do Litoral do Estado do Paraná levaram um grande susto na manhã desta quarta-feira (10). Ventos fortes causaram uma tromba d'água nas proximidades de Caiobá, em Matinhos, e o momento foi registrado em um vídeo que circula nos grupos de mensagens. Assista o vídeo no final da matéria.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a tromba d'água se movimentando de forma rápida pelo mar. O homem não identificado que grava o momento se mostra impressionado e temeroso com o fenômeno . “Olha aí galera, acha que o negócio é brincadeira? Olha lá o que está fazendo! Meu Deus do céu, Deus é pai! Minha nossa, voando tudo”, diz o barqueiro, enquanto a tromba d’agua se aproxima das embarcações.



Informações confirmadas pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) apontam que também houve o registro de ventos intensos no Ferry Boat, em Guaratuba. No local, o vento alcançou 97,2 Km/h por volta das 12h desta quarta-feira.

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, a tromba d’água é como um tornado, mas acontece no mar. “É o mesmo princípio do tornado, com diferença de aquecimento de superfícies, a água deve estar um pouco mais quente do que na atmosfera, no caso, a temperatura, aí gera esses pequenos redemoinhos, aí no caso sobre a água se chama tromba d’água e sobre a terra se chama tornado”, explica o meteorologista.

Os ventos fortes estão sendo causados pelo ciclone extratropical que começou no Estado de Santa Catarina e está se aproximando da costa do litoral paraense, como consequência, o mar fica extremamente agitado.



Devido a intensidade dos ventos e chuvas, as aulas em Matinhos, Paranaguá e Guaratuba foram suspensas. Também foi interrompida temporariamente a travessia para a Ilha do Mel.

Fonte: Informações do RicMais.

