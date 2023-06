Tripla colisão deixa sete pessoas feridas no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sete pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre três carros no km 14 da PR-182, em Maripá (PR), na noite desta segunda-feira (05-06).

continua após publicidade

A batida envolveu um Volkswagen Gol, um Renault Duster e um Peugeot. Duas pessoas ficaram em estado grave.

- LEIA MAIS: Motorista pula antes de carro bater contra poste, em Apucarana

continua após publicidade

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Renault Duster seguia sentido Palotina (PR) a Maripá (PR) quando bateu de frente com o Gol que trafegava no sentido contrário. Logo em seguida, o Peugeot bateu na traseira do Gol.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual foram mobilizados ao local.

* Com informações Catve

Siga o TNOnline no Google News