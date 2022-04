Tripla colisão causa duas mortes e deixa três feridos no PR

Da Redação

Um grave acidente entre três carros na PR-272 no município de Ibaiti (PR), deixou dois mortos na noite de sexta-feira (30). O acidente, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi no trecho Entroncamento da PR 435 a Figueira.

A batida envolveu um Crossfox GII, com placas de Ibaiti; um Palio com placas de Figueira e um Quantum, com placas de Jacarezinho.

O motorista do Crossfox, de 44 anos, morreu no local do acidente. A outra vítima é um adolescente de 15 anos, ele era passageiro do VW/Quantum, o motorista de 44 anos e outra passageira de 20 anos tiveram ferimentos graves e foram encaminhados ao Hospital de Figueira.

O condutor do Palio de 24 anos, com ferimentos leves, também foi encaminhado ao Hospital de Figueira. Os outros dois passageiros do Palio não tiveram ferimentos.

Atenderam a ocorrência, equipe SAMU, Defesa Civil, ambulâncias e funcionários da Saúde do município de Figueira. A equipe RPA da PM de Figueira realizou a sinalização e fez a orientação do trânsito.

Polícia Civil, bem como IML e Perícia Técnica foram acionados. As causas do acidente estão sendo apuradas.