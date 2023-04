Trio suspeito de explodir agência bancária no PR é preso pela PM

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Crime aconteceu na madrugada deste sábado (15)

Uma ação rápida realizada na manhã deste sábado (15), pela Polícia Militar de Umuarama resultou na prisão de trio suspeito de explodir uma agência bancária na avenida Dr. Ângelo Moreira da Fonseca.

continua após publicidade .

O Major Cláudio Longo, do 25º Batalhão de Polícia Militar de Umuarama realizou uma coletiva à imprensa e prestou maiores esclarecimentos sobre os suspeitos que foram detidos poucas horas após o crime.

-LEIA MAIS: Assaltantes explodem agência bancária no norte do Paraná neste sábado

continua após publicidade .

O crime aconteceu durante a madrugada deste sábado e os ladrões conseguiram furtar um malote com dinheiro. Dois suspeitos foram detidos no Jardin San Fernando, e um deles utilizava tornozeleira eletrônica. Além disso, foi encontrado um revólver municiado durante a ação, além de miguelitos, roupas e uma balaclava. Um jovem também foi detido pois foi flagrado em posse de um capacete que teria sido utilizado no crime.

Poucos minutos após a ação a polícia também prendeu, na avenida Brasil, no Centro de Umuarama, outro suspeito de participar do crime. Ele estava com um carregador de pistola calibre 9mm.

Os envolvidos possuíam anotações criminais por roubo, tráfico de drogas, estelionato, ameaça, vias de fato, lesão corporal e receptação.

Com informações, OBemdito

Siga o TNOnline no Google News