Trio suspeito de assassinar moça de 18 anos é preso no Paraná

Três suspeitos de envolvimento na morte da jovem Eduarda Batista Stadler, de 18 anos, foram após uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar do Paraná, na sexta-feira (27). A vítima foi morta a tiros e encontrada no final de setembro em uma estrada rural, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do estado.

Conforme reportagem do G1 a investigação identificou um homem com quem ela mantinha um relacionamento amoroso e que iria se encontrar no dia em que desapareceu. Após sair de casa, ela não deu mais notícia aos familiares. As investigações apontam que o objetivo dele era fazer com que a jovem entrasse em contato com outro rapaz, que teria participação em um crime registrado em Ponta Grossa, em julho deste ano. O objetivo desse encontro não foi esclarecido. De acordo com a polícia, o planejamento não deu certo e Eduarda foi assassinada.

A Polícia Civil informou que o homem que marcou o encontro com Eduarda foi preso no dia do crime. Ele foi detido por uma equipe da Polícia Militar (PM) com duas armas. Os outros três suspeitos, conforme a polícia, fugiram para Santa Catarina. Investigadores descobriram que a pessoa que os suspeitos tentavam contatar por meio de Eduarda não teve envolvimento no homicídio de julho.

