Trio escala prédio para pichá-lo, fica preso no 4º andar e pede ajuda

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma situação no mínimo inusitada durante a madrugada desta quarta-feira, 23 de agosto. A corporação precisou socorrer três homens que escalaram um prédio para pinchar, mas acabaram ficando presos no quarto andar do edifício. O fato ocorreu em Curitiba e terminou com a prisão do trio.

Enquanto estavam lá em cima, pediram ajuda ao morador de um apartamento. Os homens alegaram que um deles estava passando mal e precisavam entrar no imóvel.

O morador, no entanto, não os deixou entrar e acionou a Polícia Militar (PM). "Bateram na janela, falaram: 'socorro, meu amigo tá passando mal'. O cara escalado na parede, pensei que era um assalto. [...] Queriam me passar PIX, pra passar por dentro do apartamento e falei que não autorizaria", disse o homem, identificado como Luiz Antônio Moreira da Cruz, em entrevista ao G1.

Para obter êxito no resgate do trio, os bombeiros necessitaram do apoio de uma escada.

Eles foram presos em flagrante e levados para a central de flagrantes da Polícia Civil (PC-PR).

A Guarda Municipal (GM) também esteve no local e contou que os homens confirmaram à equipe que escalaram o prédio para fazer pichações.

"Foram encontradas sete latas de tinta spray, material este que os mesmos utilizariam para realizar a pichação no edifício e, segundo eles mesmos, eles fazem esse tipo de ação, registram com fotos e vídeos, para conseguir curtidas nas redes sociais", completou.

Veja o momento do resgate:

