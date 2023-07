Trio é preso por tráfico de drogas em ação da PCPR e PMPR

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu em flagrante três homens, de 19, 25 e 41 anos, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais. Um homem foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Os outros dois foram autuados por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao sistema penitenciário.

continua após publicidade

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nas residências de suspeitos envolvidos em uma organização criminosa que controla o tráfico de drogas no município. Toda a ação aconteceu nesta quinta-feira (27).

- LEIA MAIS: PM recupera carro roubado e apreende 478 quilos de drogas

continua após publicidade

Nos locais, as equipes policiais ainda apreenderam três armas de fogo, sendo um revólver e duas pistolas, 114 cartuchos, 38 pedras de crack, 483 gramas de maconha, 152 gramas de cocaína, dez celulares e R$ 515.

O delegado João Lauandos explica que, durante as buscas, também foram localizados envelopes com adesivos referentes a delivery de drogas. “Continuamos com as investigações a fim de apurar esse esquema de entrega e identificar demais envolvidos na prática criminosa”, complementa.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (42) 99821-9466, diretamente à equipe de investigação.

Siga o TNOnline no Google News